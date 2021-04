Za odvážný krok vysoká pokuta. Zákazníkům Applu vadí absence nabíječky

Podle brazilského úřadu pro ochranu spotřebitele se totiž Apple odstraněním nabíječky, která kromě loňských novinek schází také v baleních všech ostatních aktuálně prodávaných modelů iPhonu, tedy SE, 11 a Xr, měl dopustit porušení zákona o ochraně spotřebitele. Podle portálu Gizmochina je pravděpodobné, že k rozhodnutí dospěl úřad po stížnostech ze strany brazilských zákazníků Applu.

Applu byla za chybějící nabíječky v balení iPhonů 12 vyměřena pokuta ve výši přibližně dvou milionů dolarů, tedy v přepočtu více než 44 milionů korun. Společnost byla o porušení brazilského zákona o ochraně spotřebitele informována už loni v prosinci, své rozhodnutí nepřibalovat k telefonům nabíječky tehdy obhajovala snižováním uhlíkové stopy.

Absence obvyklého příslušenství totiž firmě umožnila výrazně zmenšit krabičku, na paletu se tak vejde více kusů. V jedné zásilce tedy Apple dodá větší množství iPhonů než dříve, ve výsledku se tedy sníží počet uskutečněných přeprav.



Apple se k pokutě nevyjádřil, může se však proti ní odvolat. Nicméně pokud by své rozhodnutí nepřidávat k iPhonům nabíječky před brazilskými úřady neobhájil, mohl by pravděpodobně očekávat podobné sankce i v jiných státech. Případná „prohra“ Applu může mít dopad i na další mobilní výrobce, kteří se jeho krokem inspirovali.

Jedním z nich je jihokorejský Samsung, který stejně „ošizené“ balení poprvé praktikoval u aktuálních top modelů Galaxy S21 (více viz Posmíval se Applu, že nemá nabíječku. Teď Samsung dělá to samé). Nicméně minimálně v Brazílii podle čínského portálu někteří mobilní výrobci uzavřeli s místním regulátorem blíže nespecifikované dohody a pokutě se tak na rozdíl od Applu vyhnuli.

Gizmochina v souvislosti s postihem Applu zmiňuje i stížnosti týkající se zavádějících informací o odolnosti iPhonů vůči vodě. Brazilští zákazníci si měli stěžovat, že Apple zamítá výměnu či opravu vodou poškozených iPhonů v záruční době.



Není to poprvé, co se americká společnost v souvislosti s avizovanou voděodolností iPhonů dostala do problémů. Například v Itálii ji klamavá reklama, v níž informovala, že iPhony 12 vydrží ve vodě bez úhony až půl hodiny, přišla loni v přepočtu na více než 260 milionů korun. Podle italského úřadu pro hospodářskou soutěž Apple použil agresivní obchodní praktiku, svým tvrzením totiž uživatele uváděl v omyl (více viz Klamavá reklama vyjde Apple draho. Tvrdil, že voda iPhony nepoškodí).