Apple zavede podporu nových SMS. A z iMessage na Androidu je skandál

Zástupci společnosti Apple potvrdili redaktorům portálu Techradar, že v příštím roce počítají se zavedením podpory RCS Universal Profile, což je stále relativně mladý standard pro posílání zpráv mezi zařízeními. Standard zavedla GSM Association a vyžaduje i podporu ze strany mobilních operátorů, má tedy být určitou náhradou za SMS a MMS.

Doposud přitom Apple s RCS nepočítal, konkurenční systém Android podporuje standard už zhruba od roku 2010, ale spolehlivější systémová podpora přišla až s Androidem 13 v letošním roce. K zavedení podpory RCS Apple nejspíš postrčila další možná hrozba evropské regulace. Jako EU již firmu donutila přejít v jejích zařízeních na USB-C konektory, mohla by vyžadovat i kompatibilitu napříč platformami v oblasti zpráv. Tu teď Apple zajistí.

Své aplikace iMessage se přitom vzdát nemusí, naopak ji zachová a uživatelům ji doporučuje jako spolehlivější a bezpečnější řešení. Na rozdíl od RCS je totiž komunikace v iMessage šifrovaná end-to-end, u RCS se zavedením tohoto šifrováním GSMA stále váhá.

Nothing má z ostudy kabát

O opačný krok, tedy podporu iMessage na systému Android, se v uplynulých týdnech pokusila společnost Nothing. Pro svůj Nothing Phone (2) vydala novou verzi aplikace Nothing Chats, která měla zabudovanou i podporu iMessage. Po pěti dnech ovšem firma aplikaci stáhla a je z toho velká ostuda. Ne proto, že by firma změnila svůj záměr, protože se ukázalo, že její řešení porušovalo veškeré zásady bezpečnosti.

Nothing v tomto případě ovšem za ostudu může jen částečně. Firma totiž ve své aplikaci používala řešení společnosti Sunbird, která zpřístupnění iMessage na jiných platformách nabízí i ve vlastní režii. Právě její řešení ale není z hlediska internetové komunikace bezpečné: ukázalo se, že už při přihlašování nepoužívalo řešení od Sunbird zabezpečené HTTPS spojení a tak mohl uživatelské jméno a heslo snadno zachytit útočník. Navzdory prohlášení od end-to-end šifrování se nezašifrované zprávy uživatelů doslova „válely“ na veřejně přístupných serverech.

Potíž je jak na straně Sunbird a jejího nerozvážného chování, tak na straně principu, na kterém iMessage na jiných platformách funguje. Využívá toho, že se uživatel svým Apple ID přihlásí na vzdálený Mac server, který mu vlastně umožní iMessage zprávy přeposílat. Rizikem je jak samotné přihlášení vlastního účtu na cizí počítač, tak i přeposílání zpráv.