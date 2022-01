Americký mohykán drtí čínský trh. iPhony opanovaly konec loňského roku

Čínská dominance na trhu s mobily platí globálně. Největší světovou značkou je sice jihokorejský Samsung a v popředí se pohybuje americký Apple, ale jinak jsou na trhu převážně jen čínské značky. Ty s jinou zemí původu, například japonské Sony, globální Nokia nebo tchajwanský Asus, nemají podstatný tržní podíl. Pak je zde ještě americký Pixel od Googlu.

Další dříve známé značky s původem mimo Čínu buď už neexistují, naposled to vzdalo LG, nebo už patří nějakému čínskému koncernu, jako je tomu v případě Motoroly nebo Alcatelu. Čínské značky dominují jak v počtu, tak na mnoha trzích i v tržním podílu. V Číně jsou pak víc než dominantní, je zde jen jeden vetřelec: Apple.

Ten má výhodu, že jeho přístroje mají kultovní status, vlastní systém, který v Číně funguje včetně všech služeb a také v tom, že přišel o největšího konkurenta. Tím nebyl Samsung, jak je tomu jinde ve světě, v Číně totiž už několik let paběrkuje a doplácí na to, že služby Googlu a další podstatné funkce Androidu tam nefungují. Relevantním soupeřem Applu v Číně byl dlouhá léta tedy Huawei.

Jenže ten je pod americkým embargem, které má vliv i na prodeje na jeho domácím trhu. Huawei má problémy se součástkami a nemůže prodávat mobily s 5G, což je v Číně velký problém. To vše samozřejmě hraje Applu do karet a dokazují to data výzkumné agentury Counterpoint Research.

Podle nich Apple v závěru loňského roku drtivě porážel všechny konkurenty, mezi ty nejbližší patřilo Oppo a Vivo. Graf ukazuje prodejní data v týdnech od představení modelové řady iPhone 13 do konce roku 2021. Nová řada měla v Číně skvělý start, zde zřejmě šlo o předprodeje. Pak prodeje klesly, pravděpodobně z důvodu nedostatku přístrojů, který Apple postihl po celém světě.

Prodeje smartphonů na čínském trhu na konci roku 2021

Posledních šest týdnů roku 2021 však patřilo v Číně Applu. Konkurence klesala, Apple výrazně rostl. Od poloviny listopadu tak byly iPhony nejprodávanější smartphony na čínském trhu. Podle agentury to byla zásluha jak nové modelové řady, která přišla na trh za příznivější ceny než předchozí iPhony 12, tak zároveň slušné prodeje právě rok staré „dvanáctky“, jejíž cena výrazněji klesla. Podle Counterpoint Research byl z modelové řady nejprodávanějším základní iPhone 13, nejméně lákal zákazníky malý model mini.

Závěr loňského roku se Applu v Číně povedl, slušné výsledky však americký výrobce měl i na konci předchozích let. Celkově je pozice Applu na čínském trhu neobyčejně silná, ale stále musí počítat s rizikem, že by se mohl stát součástí obchodní války mezi Čínou a USA, jak se to stalo Huaweii.