Apple se v Česku prosazuje nepřímo. Vlastní obchod zatím nepotřebuje

V regionu střední Evropy se Applu podle dat analytické společnosti IDC ve třetím letošním čtvrtletí dařilo. Meziročně si firma polepšila o téměř 40 procent, její tržní podíl se na trzích zemí Visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko) zvýšil na 11,4 procenta. A to i přes to, že ani na jednom z nich nemá Apple vlastní kamennou prodejnu, tedy obvyklý Apple Store. To ovšem neznamená, že by nebyl v tomto regionu, potažmo v Česku aktivní.