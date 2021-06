Apple zkusí vysát zbytky po mrtvém LG. Zkouší přetáhnout jeho uživatele

Ve spolupráci se třemi jihokorejskými mobilními operátory se Apple začal cíleně zaměřovat na uživatele smartphonů končící domácí značky. Podle portálu The Korea Herald je tento krok součástí úsilí americké společnosti o rozšíření tržní podílu na jihokorejském mobilním trhu.

Uživatelé smartphonů LG s podporou 4G či 5G a starších víc než měsíc mohou své zařízení prostřednictvím operátorů vyměnit za nejnovější modely iPhonu. Všem, kteří se pro tento krok rozhodnou, vyplatí daný operátor 150 000 wonů (necelé tři tisíce korun) ve formě kreditu určeného právě na nákup zařízení Applu.

Uplatnit jej mohou konkrétně na pořízení iPhonu 12, jehož cena na jihokorejském trhu začíná na částce 1 090 000 wonů (zhruba 20,5 tisíce korun), či iPhonu 12 mini s cenou od 950 tisíc wonů (17,8 tisíce korun). Výměnný program Applu zaměřený na uživatele LG potrvá do 25. září.

Jihokorejský portál podotýká, že je to vůbec poprvé, co se Apple na tamním trhu v rámci programu Apple Trade In zaměřuje i na uživatele smartphonů jiné značky. Je přesvědčen, že jde o zjevnou snahu Applu rozšířit působnost na jihokorejském trhu minimalizací odlivu uživatelů LG k dominantnímu domácímu Samsungu. Tomu loni podle analytické společnosti Counterpoint Research náležel 65% tržní podíl, druhým nejvýraznějším tržním hráčem byl s 21 % Apple. Na třetí příčce pak s 13 % bylo nyní končící LG.

Nejde nicméně o jediný krok, který má Applu pomoci získat větší podíl na jihokorejském mobilním trhu. Jedním z dalších bylo například i dřívější zahájení prodeje novinek s podporou 5G sítí, než bylo v minulosti obvyklé u předchozích generací iPhonů. V únoru navíc společnost otevřela druhý Apple Store v Soulu.

O stažení se z mobilního průmyslu informovalo LG začátkem letošního dubna po několika neúspěšných pokusech o prodej dlouhodobě prodělečné mobilní divize – či její části. Definitivní tečku za svou působností na mobilním trhu učiní společnost v červenci. Nově se chce soustředit na výrobu součástek pro elektromobily a chytré spotřebiče (viz Potvrzeno, LG končí se smartphony. Budou jen do vyprodání zásob).