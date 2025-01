Apple natočil krátkometrážní muzikál. Je o obnově víry v lásku

Mladík Wei tráví oslavu čínského Nového roku v rodinném kruhu. Rodina však nedokáže překousnout fakt, že si domu ještě nepřivedl žádnou dívku. Wei tak musí přetrpět kousavé poznámky včetně té, že jeho generace je vybíravá. Ačkoli oproti těm starším má velkou výhodu v podobě různých seznamovacích aplikací.

Wei oponuje, že rodiče i ostatní příbuzní to vše vidí jen z vlastní perspektivy. Není mu to však nic platné. V rámci výměny generačních názorů padne i poznámka, že když se Weiův otec dvořil jeho matce, stačila mu tehdy jedna magnetofonová kazeta s hudebním mixem. Poslouchali ji spolu celou noc. S poznámkou, že to byla devadesátá léta a nikoli současnost, se Wei zvedne od stolu a odejde do pokoje.

Záhy je jasné, proč mu téma nebylo příjemné. Dívka, s níž se snaží udržovat kontakt, totiž jeho zprávy v chatu ignoruje. Vzápětí si všímá kazeťáku (kazetový magnetofon) a sbírky audiokazet rodičů v poličce za ním. Vezme z ní tu s názvem Summer of Love na obalu, v níž je kazeta opatřena popiskem „pro mou růžičku“. Hudební mix jej nedlouho po spuštění přenese do vysněného světa 90. let minulého století. Pozná tam cizí dívku, která se Weiovi v jednom ohledu hodně podobá. To mu imponuje a probudí to v něm víru v lásku. Do dívky se zamiluje. Jenže sen jednou končí…

Aktuální snímek, který jako vždy poukazuje na klíčové přednosti aktuálního top modelu, které filmařům umožňují natáčet v rozličných světelných podmínkách a v různých situacích jen z ruky, tedy bez nutnosti používat například kamerové jeřáby či jinou obvyklou kamerovou techniku, je prvním krátkometrážním muzikálem Applu. Ten jím demonstruje zejména schopnost iPhonů natáčet ve výrazně zhoršených světelných podmínkách, jako jsou například neony osvětlené ulice či v přítmí diskotéky plné různých světelných efektů.

I letošní krátkometrážní film natočený u příležitosti příchodu čínského Nového roku Apple tradičně doplnil klipem odhalujícím zákulisí jeho vzniku. Lidé, kteří za ním stojí, si pochvalují nejen nové tlačítko Camera Control, ale i například snímkovací frekvenci či funkci Audio Mix, která umožňuje třeba eliminovat rušivé zvuky z okolí či izolovat hlas: