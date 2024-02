Může být kýmkoli, ale svou identitu ztrácí, vypráví Apple v dojemném snímku

Krátkometrážní snímek Little Garlic, který režíroval hollywoodský režisér Marc Webb a jenž byl natočen u příležitosti nadcházejícího roku Draka (začíná 10. února), vypráví příběh mladé dívky, která dokáže překonat vlastní nejistoty, s nimiž se potýká od dětství.

Trápí se totiž kvůli širokému nosu, který zdědila po svém dědečkovi. Snaží se sice ve vnučce podnítit zdravé sebevědomí, se zlou se však následně potáže. Dívka si totiž po sprše posměšných narážek od spolužaček přeje jediné: být někým jiným než sama sebou.

A přání se jí vyplní, díky nově nabyté superschopnosti může být kýmkoli, kým si přeje. Třeba dívkou z módního magazínu, která jí imponuje dokonalou tváří. Ve své hlavě si vytváří spoustu možných scénářů, nabývá pocit, že se díky své schopnosti může stát u lidí podstatně oblíbenější. Dědeček ji však žádá, aby svou schopnost nepoužívala.

Vydrží to ovšem jen do doby, než se coby dospívající dívka dostane do pro ni neznámého prostředí, do anonymního světa velkoměsta. Konkrétně do Šanghaje. Naráz proto, aby ji lidé nepřehlíželi, žije několik různých životů. Respektive využívá řadu různých identit, aby se cítila úspěšně. Zapomíná přitom na svou vlastní.

Líbí se vám nové video Applu natočené výhradně iPhonem? Ano 33 %(3 hlasy) Ne 67 %(6 hlasů)

Na to, jak příběh o tom, že má člověk za každých okolností zůstat sám sebou a nepřetvářet se, se podívejte ve videu. V něm Apple jako vždy poukazuje na klíčové přednosti aktuálního top modelu, které filmařům umožňují natáčet v rozličných světelných podmínkách a v různých situacích jen z ruky. Tedy bez nutnosti používat například kamerové jeřáby či jinou obvyklou kamerovou techniku. Apple krátkometrážními snímky demonstruje například obrazovou kvalitu, pětinásobný optický zoom, stabilizační schopnosti akčního režimu či filmový režim (Cinematic), který umožňuje natáčet s malou hloubkou ostrosti a přeostřovat mezi objekty.

I letošní krátkometrážní film natočený u příležitosti příchodu čínského Nového roku Apple tradičně doplnil klipem odhalujícím zákulisí jeho vzniku: