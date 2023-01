Býval nemehlem, ale dostal šanci. To je nové dojemné video od Applu

Děj aktuálního krátkometrážního snímku, jehož režisérem je Peng Fei a jenž byl natočen u příležitosti nacházejícího roku vodního zajíce (začíná v neděli 22. ledna), je zasazený do konce 80. let minulého století. Jde o příběh mladíka jménem Gu a jeho neutuchající lásce k čínské opeře, tedy tradiční formě čínského divadla, které se věnuje od dětství. A to i navzdory tomu, že pro ni patrně neměl původně vlohy.

Mladík se u příležitosti oslav čínského nového roku setkává se svými někdejšími přáteli z dětství, kteří se tradičnímu čínskému umění učili pod vedením stejného mistra. Respektive to chtěli jejich rodiče v domnění, že jim to zajistí lepší budoucnost. Osud je však postupem času zavál na jinou, sólovou cestu, ať už to bylo kvůli změně pohledu na život během dospívání či z důvodu dílčích neúspěchů souboru na pódiu. Často se začali věnovat modernějšímu „západnímu“ umění, které bylo pro tehdejší diváky mnohem atraktivnější. Zájem o tradiční čínské umění upadalo a soubory se rozpadaly.

Stejný osud postihl i současný soubor, v němž Gu setrval jako jediný z jeho původní sestavy. Poslední kapkou pro jeho členy bylo značné zkrácení času na jejich vystoupení – těsně před nástupem na pódium jim byl pro ně vyhrazený čas ještě výrazně zkrácen. A to právě na úkor moderního způsobu zábavy.

Gu se však nevzdal a svůj životní herecký debut, tedy roli čínské legendy generála Guana, který musel při svém návratu překonat pět nebezpečných průsmyků a utkat se s šesti bojovníky, se i navzdory překážkám rozhodl dotáhnout do zdárného konce. Nakonec v tom nezůstal sám.

Apple snímky ze série Shot on iPhone ukazuje přednosti aktuálního top modelu, nyní tedy iPhonu 14 Pro (Pro Max). Filmaři často vyhledávají barevné kontrasty, natáčí v rozličných světelných podmínkách včetně protisvětla a díky stabilizaci i v pohybu jen z ruky, tedy bez nutnosti použít třeba kamerové jeřáby či další obvyklou kamerovou techniku. iPhony si často chválí i z důvodu, že s nimi mohou pořídit záběry, které by s profesionální filmařskou technikou natáčeli jen stěží. Apple krátkometrážními snímky demonstruje také funkci filmového režimu (Cinematic), která umožňuje natáčet s malou hloubkou ostrosti a přeostřovat mezi objekty.

Nicméně Apple není zdaleka už jediným mobilním výrobcem, který se vydal cestou takové propagace. Snímky na své top modely nechávají natáčet i Samsung či Honor (více viz Profi kamera je přežitek, dokazují výrobci. Snímky natočili jen smartphony). Samsung navíc před pár dny vypustil upoutávku na nový krátkometrážní film Jackals & Fireflies, který natočil Oscarem oceněný scenárista Charlie Kaufman. I v tomto případě jde o snímek natočený výhradně vrcholným smartphonem, a sice modelem Galaxy S22 Ultra.