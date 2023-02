Apple vypráví o lidské posedlosti. Použil na to iPhone

Usmyslel si, že jednou bude umět nahlížet do budoucnosti. Má mu to umožnit speciální přístroj, díky kterému by mohl zvrátit prakticky jakýkoli osud. Jenže vytouženého cíle se mu stále nedaří dosáhnout. Až do osudné noci, kdy zařízení začalo náhle fungovat. V době, kdy už spěchal na zásnuby s životní láskou.

Krátký vhled do její budoucnosti ho však připravil o cennou hodinu. Kvůli své posedlosti vidět budoucnost tak přišel o to nejcennější. Mladíkem ovlivněný osud nicméně dvojici opět přivede k sobě. Jeho vynález mu totiž ukázal, že jeho někdejší láska je ve smrtelném nebezpečí.

Půlhodinový snímek Fursat režíroval indický filmový režisér, scenárista a producent Vishal Bhardwaj, kterému není cizí ani hudební svět. Coby hudební skladatel a zpěvák tak ve svém krátkometrážním snímku, který pro Apple natočil výhradně iPhonem 14 Pro, uplatnil nejen prvky muzikálu, ale muziku pro něj i složil.

Podle představitele hlavní role je Bhardwajův film směsicí několika žánrů (sci-fi, steampunk, muzikál), ale v samém jádru je o dospívání hlavní postavy a o tom, aby pochopila, co to znamená žít přítomností. Primárně jde však o ukázku schopností aktuální generace vrcholného smartphonu Applu.

Tradiční součástí jeho krátkometrážních snímků jsou scény natáčené v přítmí či pasáže, v nichž filmaři hojně využívají některou ze speciálních videofunkcí. Jako jsou například Cinematic, která umožňuje natáčet s malou hloubkou ostrosti a přeostřovat mezi objekty, nebo Action Mode, tedy funkce stabilizace digitálního videa.

Finální snímek Apple tradičně doplnil klipem odhalujícím zákulisí jeho vzniku: