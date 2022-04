Okradli Apple o miliony. Ve vězení si odsedí dohromady osm let

Sedmadvacetiletý Jason Tout-Puissant se vyšetřovatelům z FBI přiznal, že v roce 2015 ukradl nic netušícím zaměstnancům Apple Storu v texaském městě Southlake několik prodejních zařízení interně přezdívaných Isaac, která používají ke kontrole zásob či prodeji zboží. Tout-Puissant je vzápětí využil k vytvoření falešných dárkových karet, zneužil k tomu jak přihlašovací údaje zaměstnanců, tak wi-fi síť obchodu.

Kódy podvodných dárkových karet následně načetl do aplikace Peněženka (Apple Wallet, v době podvodu ještě Apple Passbook) a vygeneroval pro ně QR kódy. Jejich snímky následně prostřednictvím iMessage přeposlal svému kumpánovi, devětadvacetiletému Syedu Alimu. Ten je následně použil k nákupům produktů v newyorských kamenných obchodech Applu. Sám Tout-Puissant podle obžaloby v Apple Storech v Southlaku proměnil 26 dárkových karet v hodnotě 50 tisíc dolarů (více než 1,1 milionu korun).

Takto falešné dárkové karty podle úřadu amerického prokurátora severního okresu Texas proměňovali mladíci v kamenných prodejnách Applu až do roku 2017. Během tří let tak Applu způsobili škodu v hodnotě převyšující 1,5 milionu dolarů (více než 33,7 milionu korun). K podvodu se přiznali v roce 2019 poté, co je vyšetřovatelé na základě kamerových záznamů pomocí lokalizačních dat jejich mobilů vystopovali a zatkli.

Syed Ali byl loni v říjnu odsouzen americkým okresním soudcem Davidem Godbeyem k 37 měsícům vězení. Jason Tout-Puissant si svůj rozsudek vyslechl v pondělí 4. dubna, stejný soudce jej odsoudil k 60 měsícům vězení. V souhrnu si tak mladíci odsedí osm let, tresty si odpykají ve federální věznici. Tout-Puissant musí navíc Applu jako odškodné zaplatit 1,26 milionu dolarů, tedy v přepočtu více než 28 milionů korun.

„Pokud si tito obžalovaní mysleli, že jejich milionový podvod zůstane nepovšimnut jednoduše proto, že se zaměřili na společnost v tržní hodnotě bilionů dolarů, hluboce se mýlili,“ podotkl americký prokurátor Chad Meacham s tím, že americké ministerstvo spravedlnosti nebude tolerovat podvody vůči jakékoli společnosti.

Apple podle portálu iPhoneHacks neuvedl, zda na základě této skutečnosti své vnitřní systému upravil tak, aby do budoucna předešel jakémukoli zneužití zaměstnaneckých zařízení přezdívaných Isaac.

Studenti reklamovali čínské padělky

Škodu ve výši téměř 900 tisíc dolarů (zhruba 20 milionů korun) způsobili Applu v roce 2017 dva čínští studenti. Zneužili totiž standardní součást záruky, výměnný program. U společnosti reklamovali více než tři tisíce údajně vadných iPhonů. Dožadovali se jejich opravy nebo výměny s tím, že přístroje nejdou zapnout. Ve skutečnosti však šlo o čínské padělky.

Studentům stačilo tvrdit, že reklamované zařízení je v záruce. Apple totiž při reklamaci produktu v záruční lhůtě standardně doklad o koupi nepožaduje. Není to však pravidlem, zaměstnanci si jej mohou v případě pochybností vyžádat. Čínští studenti tak patrně žádné podezření nevzbuzovali. V létě 2017 nicméně Apple jednoho z nich vyzval, aby svého konání zanechal. Společnosti totiž vysoký počet reklamací neunikl (více viz Milionový podvod. Studenti u Applu reklamovali tisíce falešných iPhonů).