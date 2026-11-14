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Apple se stává na Česku závislým. Už se zase vrátil do Vršovic

Lukáš Hron
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Apple zveřejnil svůj letošní vánoční klip. Jde o příběh malého snílka, kreativně nadaného chlapce, který se i přes různá úskalí nevzdává toho, co jej baví. Nový emotivní klip připomínající, jak důležité je mít někoho, kdo vás podporuje, je zajímavý především tím, že opět vznikl v Česku. Apple se v něm navíc vrací do míst, která již v minulosti navštívil.

Navzdory tomu, že se Apple obsazením protagonistů snaží navodit dojem děje odehrávajícího se kdesi v Americe, tak již po pár sekundách je jeho snaha tatam. Po záběru pořízeném v sovětské soupravě metra 81-71, byť se v jednom z pozdějších záběrů snaží Apple navodit dojem, že jde o interiér vlakové soupravy, si totiž vybavíte i těch pár předchozích střípků, které vám mohou být dobře známé. Tedy konkrétně nábytkovou stěnu v obývacím pokoji či vykachličkovanou koupelnu, v níž se hlavní postava klipu, Sun Brown, coby předškolák kreativně realizuje.

O tom, že byl klip natočen v Česku, není pochyb. Apple se navíc v ději, kdy sleduje Brownovo dospívání, postupně vrací na jemu již známá místa v Praze. Třeba pasáž, v níž už coby teenager zkrášluje skateboardovou desku, byla natočena ve Vršovicích. A to na sídlišti Vlasta, konkrétně na terase trojkřídlého panelákového bloku v jeho západní části. Tuto méně obvyklou lokalitu si Apple vybral poprvé už v roce 2018, kdy kvůli reklamě na iPhone XR nechal po Praze běhat barevné lidi. Zavítali tehdy i na Strahov. Nezmiňujeme jej náhodně…

V aktuálním klipu totiž hlavní protagonista už coby mladý muž ve chvíli, kdy se v pozdních večerních hodinách vrací pravděpodobně z brigády ve večerce, prochází po ochozu velkého strahovského stadionu. Z dalších dobře rozpoznatelných natáčecích lokalit lze pak zmínit například i ulici K Topírně. Odtud pocházejí hned dva záběry: a sice na projíždějící vlakovou soupravu, za níž jsou vidět výše zmíněné panelové domy na sídlišti Vlasta, a také pasáž, kdy mladík po potyčkách ve škole běží podél vlakové trati a v níž lze dobře rozpoznat příhradový ocelový silniční most v Moskevské ulici.

Převážná část děje letošního vánočního klipu Applu, kterým propaguje svou letošní jarní novinku MacBook Neo, se tak odehrává v pražských Vršovicích. Nicméně kromě krátkého záběru ze Strahova zavítal ještě do další pražské lokality. Konkrétně máme na mysli záběr ze školní výuky, kdy Brown dostane zpět svůj kreativně vylepšený test z matematiky s poznámkou, že se má soustředit. Tuto část klipu Apple natočil na Základní škole Hanspaulka.

I letošní klip, v němž se mihne i druhá (nebo třetí) generace iPhonu, tedy model s označením 3G (či 3GS), a také loňský model 17, je tak důkazem, že Česko Applu i nadále imponuje. Nicméně stále ne natolik, aby své příznivce v Česku potěšil otevřením oficiálního Apple Storu.

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