Společnost Apple vyrábí například chytré telefony iPhone, tablety iPad, chytré hodinky Apple Watch nebo počítače Mac. Ty všechny potřebují k funkcionalitě paměťové čipy, které však neustále zdražují.
Ceny paměťových čipů v poslední době výrazně rostou kvůli jejich nedostatku, který je důsledkem rozsáhlých investic do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI). Cook uvedl, že zdražování produktů Applu je nevyhnutelné, protože situace na trhu s paměťovými čipy je neudržitelná. Neupřesnil však, kdy a u jakých produktů by se ceny měly zvýšit.
„Snažíme se své zákazníky před zvyšováním cen ochránit, ale situace už je neudržitelná,“ uvedl Cook, kterého v září v čele Applu vystřídá John Ternus. „Rozhodně potřebujeme, aby se ceny a dodávky paměťových čipů pro spotřebitelské produkty vrátily na rozumné úrovně,“ dodal.
Ceny čipů v poslední době tlačí vzhůru nejen poptávka související s rozvojem AI, ale také konflikt na Blízkém východě, který narušil dodávky hélia. Tento plyn je klíčovou surovinou pro výrobu čipů, upozorňuje WSJ.
Apple se zdražování donedávna bránil
O tom, že Apple zřejmě bude muset zdražovat, se spekuluje dlouhodobě. Otázkou je, jestli zdraží už současné modely, nebo vyšší ceny přinesou až novinky, které by měl Apple představit v září a to včetně prvního skládacího iPhonu s ohebným displejem. Měl by mít neobvyklý poměr stran displeje a spekuluje se o označení Ultra.
Apple doposud šel proti proudu a místo zdražování šokoval konkurenci výrazně výhodnějšími cenami novinek. Už loňský iPhone 17 přišel na trh s větší uživatelskou pamětí, al nižší cenou než tomu bylo o rok dříve u iPhonu 16. Rozdíl byl v Česku 4 000 korun, což je opravdu hodně. Podobně pak postupoval letos na jaře u modelu iPhone 17e, který opět přinesl vyšší základní uživatelskou paměť při nižší ceně než u předchozího modelu.
V neposlední řadě překvapila i výhodná cena notebooků MacBook Neo z letošního jara. Konkurence už zdražovala a Apple se rázem stal cenovým lídrem.