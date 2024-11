Z vašeho iPhonu se může stát platební terminál. Funguje to už i v Česku

Tap to Pay mohou od úterý používat nově miliony evropských obchodníků. Apple tuto funkci, kterou představil už v roce 2022, totiž kromě Česka zpřístupnil také v Rakousku, Irsku, Rumunsku a ve Švédsku.

„Tap to Pay na iPhonu pomáhá podnikům všech velikostí přijímat bezkontaktní platby kreditními a debetními kartami, pomocí Apple Pay a pomocí dalších digitálních peněženek za použití pouze iPhonu a partnerských aplikací pro iOS,“ informoval Apple s tím, že obchodníci nemusejí pracovat s žádným dalším hardwarem.

Dodal však, že některé bezkontaktní karty nemusí být v tuto chvíli akceptovány. Aktuálně lze Tap to Pay podle Applu využívat s bezkontaktními kreditními a debetními kartami American Express, Discover, Mastercard či Visa, které vydaly přední světové banky.

Díky Tap to Pay mohou obchodníci namísto obvyklého platebního terminálu k přijímání bezkontaktních plateb nově prostřednictvím podporovaných aplikací pro iOS využívat běžný iPhone, a to konkrétně modely XS a novější. Avšak pouze za předpokladu, že je na nich nainstalovaná poslední verze iOS.

„Stačí, aby zákazník při placení přiložil svou bezkontaktní kreditní či debetní kartu, iPhone, Apple Watch nebo jinou digitální peněženku k iPhonu obchodníka, a platba se bezpečně provede pomocí NFC,“ dodali zástupci americké společnosti s tím, že eliminace nutnosti používat jakýkoli další hardware umožňuje obchodníkům přijímat platby kdekoli na světě.

Ve všech pěti výše uvedených zemích Tap to Pay podporují platformy Adyen, SumUp a Viva.com, další se liší v závislosti na daném státě. Konkrétně v Česku novou funkci kromě již zmíněných podporují také platformy Stripe, Global Payments a Erste Bank.

Apple dodal, že v zájmu zajištění dostupnosti Tap to Pay na iPhonu úzce spolupracuje s předními platebními platformami a vývojáři aplikací v oblasti plateb a obchodu. „Platební platformy a vývojáři mohou Tap to Pay na iPhonu integrovat do svých aplikací pro iOS a obchodníkům tak toto praktické a bezpečné přijímání plateb usnadnit,“ doplnil.

Zdůraznil, že při navrhování a vývoji všech platebních funkcí klade velký důraz na soukromí. A nejinak je tomu i v případě funkce Tap to Pay na iPhonu. Ta podle společnosti využívá k přísné ochraně platebních údajů stejnou technologii jako Apple Pay.

„Všechny transakce uskutečněné přes Tap to Pay na iPhonu jsou šifrovány a zpracovávány pomocí Secure Element,“ upřesnil Apple s tím, že tak nemá přístup k tomu, co si uživatelé kupují a kdo platbu provádí.