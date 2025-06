Od vývojářské konference WWDC, kterou pořádá Apple, nás dělí už pouze týden (zahájení je 9. června), na veřejnost pomalu začínají prosakovat novinky, které americká společnost chystá. Jednou z nich bude nové číslování systémových verzí pro různá Apple zařízení. Výrobce chce totiž čísla sjednotit, aby odpovídala následujícímu roku, podobně, jako se například číslují některé automobily. Informoval o tom portál Bloomberg.

To znamená, že příští verze mobilního systému iOS nebude verze 19 (aktuální je 18), ale rovnou 26. Stejně tak se tedy dočkáme watchOS 26 (aktuální je 12), visionOS 26 (aktuální je 2) nebo třeba iPadOS 26 (aktuální je 18). Změna se podle všeho bude týkat i velkého počítačového systému macOS (aktuální verze je 15).

Sjednocování čísel zřejmě nebude jediným sbližováním různých verzí operačních systémů. Jak se již několik měsíců proslýchá, Apple by měl sjednotit i design systémových rozhraní, aby si byla více podobná a hlavně přehlednější pro uživatele, kteří mají více produktů této značky. Chystaná změna se má týkat jak podoby rozhraní pro mobily iPhone, počítače Mac a tablety iPad.

Pokud se bude měnit číslování systémů, je možné, že Apple může podobně učinit i u samotných produktů. Především iPhony jsou již u šestnáctky a možná již v hlavách designérů z Applu bují nápady, jak to ozvláštnit. Na krátký čas například číslování vystřídala písmena (X, Xs, Xr), u hodinek zase Apple číslovku dává pouze do závorky. Jak to bude dál se dozvíme nejspíše až v tradiční zářijové termín konference s iPhony.