Internet si utahuje z Applu. Za poutko k novému iPhonu chce nesmyslně moc

Ondřej Martinů
Tradičním jevem v blízkosti každoroční konference Applu je hledání čehokoliv zvláštního či nesmyslného na novinkách firmy a následné utahování si z toho. Ani letos internetoví kritici a vtipálci nezklamali, když se opřeli především do drahého příslušenství a tenkého iPhonu.
Apple poutko přes rameno k iPhonu | foto: Apple

iPhone 17 Pro
Hvězdou letošní konference Applu byl bez pochyby tenký model iPhone Air, který má tloušťku pouhých 5,6 mm. Jeho přítomnost se však očekávala už celkem dlouho dopředu, a proto hlavní překvapení a zdroj vtípků po večerní show byl nakonec v něčem trochu odlišném: novém příslušenství k iPhonům. Apple ukázal zcela nový způsob, jak s pomocí originálního příslušenství iPhone nosit, a to pomocí poutka přes rameno.

Soutěžte o nové telefony iPhone 17 s iDNES Premium. Vyhrajte všechny modely!

Ačkoliv tento styl nošení telefonu je už poměrně běžný v řadě asijských zemí, v Evropě a Spojených státech je to pořád spíše neobvyklé. Díky tomu máte telefon neustále po ruce a ještě lépe předcházíte situacím, kdy by vám omylem mohl vypadnout z ruky. Zároveň je to ale v podstatě módní doplněk, který nemusí každému vyhovovat a dost možná také bude více lákat zloděje telefonů.

Apple poutko přes rameno k iPhonu

Ne každý to však vidí černě. Někteří lidé naopak vtipkují, že díky novému poutku na iPhonech naopak zloději přijdou o práci. Specificky při tom zmiňují město, kde se telefony kradou ve velkém, španělskou Barcelonu. Z naší vlastní zkušenosti během dlouholetého navštěvování veletrhu MWC musíme potvrdit, že krádeže telefonů tam jsou velký problém, ale nejsme si jisti, jestli by to telefon s poutkem přes rameno nějak dramaticky vylepšil.

Jako obvykle se pak najde celá řada lidí, která připomíná, jak moc se koncepce telefonů změnila od dob Steva Jobse, jenž by podle nich s novinkou nebyl vůbec spokojený:

Nejvíc oprávněná kritika jde však bezesporu za cenou této novinky, která je v pojetí Applu naprosto přehnaná za to, co si reálně kupujete, tedy tenký kousek polyesteru a kovové cvočky. Apple si za to říká o 1 790 korun, a zároveň také potřebujete ještě kryt, který má oka na provlečení, a nejlevnější takový od Applu vyjde na 1 490 korun.

Celkem tedy toto příslušenství bude stát přes tři tisíce korun, samozřejmě pokud nakupujete výhradně u Applu. Je nám totiž naprosto jasné, že ostatní výrobci příslušenství cenu srazí na zlomek částky.

Nové iPhony 17 Pro udělaly krok zpět, aby byly opět nejlepší

Ale vraťme se teď ještě k obvyklým internetovým vtípkům a tedy i k iPhonu Air, jelikož se přece jen našlo několik trefných narážek. Lidé například zmiňují kauzu Bendgate, která postihla iPhone 6 Plus, který měl rovněž nebývale tenké tělo, což vedlo k náhodnému ohýbání telefonu při nošení v těsných kapsách. My ale věříme, že díky titanovému tělu novinka snad podobný problém mít nebude.

Navíc je nám naprosto jasné, že většina majitelů novinky ji bude chtít chránit krytem, který sice na tloušťce těla něco přidá, ale pořád půjde o opravdu tenké zařízení, jak jsme se koneckonců přesvědčili už na stánku českého výrobce krytů Epico na veletrhu IFA v Berlíně. Hlavně to ale s odolnými kryty nepřežeňte, jak podotýká jeden z vtipálků:

A ještě jedno dloubnutí, tentokrát do modelů Pro. Jeden z grafických návrhářů rychle přišel s vysvětlením, jak se v Applu vyrábí nová podoba iPhonu 17 Pro. Hotovo měl za minutu.

Internet si utahuje z Applu. Za poutko k novému iPhonu chce nesmyslně moc

