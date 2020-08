Apple chystá tajemný iPhone. Dorazit má na jaře a bez podpory 5G

Podle portálu Phonearena se má údajný pátý model nadcházející generace iPhonů odlišovat, oproti nim má postrádat podporu sítí páté generace. Vzhledem k načasování jeho uvedení by se mohlo nabízet, že Apple do svého portfolia natrvalo zahrne model SE. Nicméně podle zmíněného portálu tomu tak nebude, a to minimálně s ohledem na cenu. Oba dosavadní iPhony SE byly kombinací roky starého vzhledu s moderními vnitřnostmi, čemuž odpovídala i cena. Ta byla oproti aktuálním top modelům nasazena podstatně níže.

„Jarní“ iPhone má být výrazně levnější pouze ve srovnání s nadcházejícími top modely, tedy iPhony s přídomkem Pro. Ovšem ve srovnání s cenou aktuálního modelu SE má být mnohem dražší. Spekulace naznačují, že cena by se měla pohybovat okolo 800 dolarů, tedy v přepočtu okolo 17,5 tisíce korun. Přitom letošní iPhone SE je v prodeji za 13 tisíc korun. To je vskutku výrazný rozdíl na to, aby avizovaná novinka měla být jeho nástupcem. Vyvrací to i fakt, že „levný“ iPhone běží na aktuální čipové sadě A13, má tak před sebou minimálně dvouletou životnost.

Uvedení levnější alternativy pro špičkové „podzimní“ iPhony, které budou poprvé podporovat 5G, dává smysl. V současnosti dvojnásob. Lze předpokládat, že ne všichni uživatelé, v jejichž zemi ještě není síť páté generace v provozu, budou ochotni za tuto přednost připlácet. Z tohoto pohledu model „jen“ s podporou LTE dává smysl.

Druhým důvodem pro uvedení levnější alternativy špičkových iPhonů je fakt, že v důsledku koronavirových opatření se i Apple obává dostatečného odbytu. Nemůže se spoléhat na to, že všichni ti, kteří na letošek plánovali pořízení nového iPhonu, si budou moci dovolit to nejlepší z portfolia. Firma si tak „jarním“ derivátem očekávaných iPhonů chce patrně rozšířit zákaznickou základnu.

Vzhledem k odhadované ceně by se měl iPhone 12 s absencí 5G zařadit mezi základní iPhone 12 a verzi Pro, jejichž cena by podle posledních spekulací měla být 649 a 999 dolarů (14,2 až 21,9 tisíce korun). Při své ceně by tak „jarní“ model mohl nabídnout srovnatelné parametry jako „próčkové“ provedení, cenový rozdíl v jeho prospěch by mohl být dán absencí 5G modulu.