Čistý, přesto často kritizovaný. Takový je design iPhonů. Vy, čtenáři, jste rozhodli, které modely jsou těmi designově nejpovedenějšími. Do první pětice se probojovaly jak zástupci z posledních let, tak nepřekvapivě i letité kousky. Nejpovedenější design má podle čtenářů vrcholný model z roku 2023.
Co se velkých designových změn iPhonů týče, přistupuje k nim Apple s rozvahou. Moc dobře ví, že co funguje, není důvod zásadně měnit. Je navíc očividné, že Apple udává designový směr smartphonové produkce – nejeden výrobce se snaží své vrcholné modely iPhonům vzhledově přiblížit. Čas od času ovšem i Apple rozvíří stojaté vody.

Třeba v případě aktuální generace iPhonu, tedy modelu s číselným označením 17. A to konkrétně u vrcholných verzí Pro a Pro Max. Právě jejich design ovšem patří mezi ty často kritizované. A neocenili jej ani čtenáři iDNES.cz, kteří hlasováním ve fotoduelu, v němž se proti sobě postavilo dosavadních 34 modelů iPhonů, totiž vrcholné „sedmnáctky“, odsoudili až do třetí desítky:

Designově nejpovedenějším iPhonem je podle vás, čtenářů, téměř 2,5 roku starý model 15 Pro. Zajímavé je, že designově prakticky totožný o rok mladší model 16 Pro, resp. Pro Max, se umístil až na 13. příčce. Přitom si jsou tyto generace velmi podobné, rozpoznávací prvky mezi nimi jsou prakticky jen dva: ta novější má tlačítko Camera Control a větší displej, který se ovšem díky současnému ztenčení rámečků do rozměrů zařízení příliš nepromítl.

Na druhé pozici a pomyslné stříbro pak bere iPhone 13 Pro, tedy opět vrcholný model, a to ze září 2021. „Třináctka“ je opět pouhou evolucí předchozí generace, tedy té s číselným označením 12. Té, opět ve verzi Pro, přitom ve čtenářském hlasování připadla až šestá pozice.

Třetí pozice pak dokazuje, že lidé ještě umějí ocenit i letitý design. V konečném výsledku, o němž rozhoduje hodnocení Elo (více viz níže), totiž připadla iPhonu 5s. Tedy modelu, který Apple představil v září 2013. I ten je evolucí svého předchůdce v podobě iPhonu 5, s nímž sdílí design. Hlavní změna se odehrála na displejové straně, kdy dosavadní Home tlačítko nahradil senzor Touch ID. Jedné odlišnosti si lze ovšem všimnout i na zádech: True Tone blesk modelu 5s totiž využívá duální LED, zatímco „pětka“ měla standardní blesk s jednou diodou.

A jak si u vás, čtenářů, vedou první generace iPhonů? Ta historicky první se umístila na 32. místě, mladšímu modelu 3G patří 28. místo a třetí generace v podobě iPhonu 3GS skončila na 24. místě. Je vidět, že oblá záda by dnes již moc nenadchla. A tipnete si, který model z pohledu designu zcela propadl? Není to až tak velké překvapení, o tento model nebyl v minulosti prakticky vůbec zájem.

Elo je fér hodnocení, jako v šachu

O konečném vyhodnocení rozhoduje hodnocení Elo, které pomáhá získat co nejférovější výsledek. Pokud hrajete třeba šachy, je vám tento způsob známý. Právě u hry černých proti bílým systém hodnotí výkonnost hráče nebo týmu na základě výsledků jeho her. Dá se aplikovat na jakoukoli hru dvojic nebo družstev: rozdíl v bodech Ela určuje, jak velkou pravděpodobnost výhry daný hráč (soutěžící) má. Jak Elo funguje, se dozvíte v tomto PDF dokumentu.

