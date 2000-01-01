náhledy
Originální příslušenství od Applu je často velice drahé, přitom kolikrát materiálově jde o to samé, co jiný výrobce dovede vyprodukovat za zlomek ceny. Přesvědčili jsme se o tom na příkladu iPhone Pocket – ponožky na mobil. Originální od Applu stojí šest tisíc korun, ale odjinud to samé můžete sehnat za tři stovky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Mnohé fanoušky Applu koncem loňského roku pobláznila designová ponožka na iPhone, kterou Apple nabídl v rámci spolupráce s japonským designovým studiem Issey Miyake. Za tuto věc chtěl 260 eur, tedy přes šest tisíc korun.
Autor: Apple
My jsme přitom tu samou věc koupili z tržiště AliExpress za zlomek ceny originálu. Po stránce materiálového zpracování to není přesná kopie, ale pozná to jen málokdo.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V principu jde pořád jen o kousek látky ve tvaru ponožky na telefon, což není nic složitého na výrobu. A poslouží úplně stejně.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Originální Apple varianta i za zmíněných šest tisíc korun byla prakticky okamžitě vyprodaná, výrobce ji přitom nabízel pouze ve vybraných zemích, kam ani Česko nespadalo.
Autor: Apple
Z AliExpressu takovou věc v pohodě objednáte za zhruba 300 korun s doručením do dvou týdnů. Na výběr je rovněž z velkého množství barevných variant.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Když už jsme u náhrady za originální příslušenství, tak výrazně levněji seženete i další designový hit Applu, který dorazil až s loňskými modely, a to kryty s popruhem přes rameno.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Apple si za popruh říká o 1 790 korun. A navíc potřebujete ještě kryt, který má oka na provlečení – nejlevnější takový od Applu vyjde na 1 490 korun. Celkem tedy toto příslušenství stojí přes tři tisíce korun.
Autor: Apple
Na AliExpressu přitom takový podobný model ve spoustě barevných variant seženete klidně za zhruba 150 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nutno dodat, že podobné kryty jsme už v minulosti zkoušeli na iPhony hned několikrát, v nabídce je má celá řada značek už delší dobu. Zde například vidíte kryt s poutkem designové značky Karl Lagerfeld.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A i když máte na nový kryt pouhou stokorunu, pořád je z čeho vybírat. Včetně zdánlivě luxusních modelů. Sehnali jsme například takovýto zajímavý zlatý kryt s logem, které ale dává jasně najevo, že není originální.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Kryty jsou jinak plastové, ale na zvolený iPhone sedí dobře, včetně všech nezbytných tlačítek a výřezů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Za stokorunu můžete mít rovněž i „fejkový“ kovový kryt s neoriginálním logem, který však vypadá docela stylově.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výrobce však z nějakého důvodu kryje sklíčkem i optiku fotoaparátů, což reálně může spíše zhoršit kvalitu pořízených fotografií.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Kryty samozřejmě nemají žádné oficiální certifikace na ochranu proti poškození, ovšem pořád je to asi lepší, než mít iPhone zcela bez krytu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vždy navíc rádi vidíme, když výrobci krytů dělají záměrně otvor okolo USB-C konektoru co největší, aby se sem vešly různé tvary koncovek nabíjecích a datových kabelů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zde, u dalšího krytu za zhruba stokorunu, je možné vidět, že s designem už často pomáhá i umělá inteligence.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A pokud naopak nechcete, aby váš iPhone vypadal luxusně, pak ho zabalte třeba do tohoto krytu s imitací rezavějícího kovového plátu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samozřejmě není v našich možnostech to ověřit, ale mějte na paměti, že čím levnější výroba, tím větší je šance, že grafika natištěná na zadní straně krytu časem vybledne.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zde se alespoň výrobce nepokoušel o přehnanou ochranu optiky fotoaparátů, jimž nic už nezhoršuje optickou kvalitu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Bohužel ovšem prakticky všechny pořízené kryty nenabízejí dostatečnou ochranu displeje, jelikož nepřevyšují čelní plochu telefonu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pokud byste tedy telefon upustili dostatečně nešikovně, tak s takovým krytem je vyšší riziko poškození displeje – doporučujeme k tomu tedy i nějaké vhodné tvrzené sklo.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Kryty pořízené z AliExpressu mohou lákat na nízkou cenu a maximální možný výběr tvarů a velikostí, ale pravdou je, že pokud chcete mít telefon opravdu v bezpečí, je lepší sáhnout po nějakém značkovějším modelu, byť ne nutně drahém originálu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Celá řada výrobců na českém trhu se pyšní různými certifikacemi odolnosti, vyztužením rámů i podporou MagSafe, což je mimochodem něco, co jsme v žádném z objednaných krytů nepotkali.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz