Apple se chystá schovat čelní foťák pod displej. Ale iPhone si počká

Apple si v hodně věcech jde vlastní cestou, Zatímco výřezy displeje už dávno vyšly z módy, aktuální iPhony se za ně stále moc nestydí. Teprve chystaná generace iPhone 14 by se měla konečně nevzhledného výřezu zbavit a místo něj nasadit dvojitý průstřel displeje. V jednom bude selfie kamerka, v druhém všechny ostatní nezbytné senzory pro ověření majitele pomocí jeho podoby a také třeba pro automatickou úpravu jasu displeje.

Jenže i taková novinka nebude ve srovnání s androidí konkurencí nic převratného. První průstřely displejů jsme u ní viděli už okolo roku 2019 a od té doby se považují v podstatě za standard ve smartphonovém průmyslu. Nyní se už dokonce najde i pár modelů, které zkouší selfie kamerku schovat zcela pod displej (např. Samsung Galaxy Z Fold 3) a vypadá to, že právě sem bude vývoj displejů směřovat. Zdá se, že už si to plně uvědomuje i Apple a chtěl by možná předejít situaci, kdy bude o několik let pozadu za konkurencí.

Podle analytika displejových technologií Rosse Younga, kterého vyzpovídal portál MacRumors, by se tak mělo stát nejprve u tabletů řady iPad. Young odhaduje, že první na řadu by měly přijít modely Pro a dokonce má představu i o tom, kdy by se tak mohlo stát: údajně mezi roky 2023 a 2025. To je sice poměrně široký časový rozptyl, nicméně se dá označit za „blízkou budoucnost“.

Analytik dále odhaduje, že tuto technologii najdeme u iPhonů už v roce 2024, ovšem pouze u modelů řady Pro a pod displejem bude schovaný pouze senzor Face ID. Následující rok, kdy půjde do prodeje řada iPhone 17, by se měla tato technologie poddisplejových senzorů rozšířit na celou sestavu novinek, tedy včetně i levnějších modelů. Na selfie kamerku pod displejem si podle Younga počkáme ještě hodně dlouho, údajně až do roku 2026.

Young v rozhovoru přidává i další odhady. Podle něj už příští rok uvidíme dosud největší iPad s úhlopříčkou displeje 14,1 palců. Největší tablet od Applu (aktuální iPad Pro) se přitom zatím pyšní 12,9palcovým displejem. Chystaná nová série hodinek Watch 8 pak dostane jeden unikátní model s doposud největším, 1,99palcovým displejem. Obrazovka se zvětší také budoucímu modelu SE, a to na 5,7 palce (rok 2023 nebo 2024).

A co ohebný iPhone? Young doporučuje se na něj moc netěšit, Apple jej údajně odložil a uvidíme jej nejdříve v roce 2025 nebo později.