Upravte iPhony podle našich pravidel, vyhrožuje Evropská unie Applu

Apple se již několikrát podřídil nařízením Evropské unie ohledně funkcí a výbavy svých smartphonů. Minulý rok americká společnost na popud EU přešla na jednotný konektor USB-C, letos se zase řeší alternativní aplikační tržiště a fungování umělé inteligence, kterou v současné formě kvůli zákonu o digitálních trzích (DMA) zavedených v zemích Evropské unie není možné evropským zákazníkům zapnout. A to není všechno.

Evropská komise nyní nárokuje přístup příslušenství třetích stran k systémům iOS a iPadOS. To znamená, že by Apple musel systém otevřít všem výrobcům zařízení, jako jsou bezdrátová sluchátka, chytré hodinky, brýle pro virtuální realitu a spousta dalších. Tato zařízení musejí mít plný přístup k párování s telefony, notifikacím a obecné konektivitě se službami Applu, což je věc, u které aktuálně Apple upřednostňuje vlastní příslušenství.

Podle nových pravidel by tak všechna zařízení měla mít k systému Applu stejný přístup, jako ta jím vyrobená, a společnost by měla být navíc nápomocná vývojářům třetích stran s integrací jejich zařízení do systémů iOS a iPadOS. Evropská komise chce tyto nároky s Applem postupně řešit během příštího roku.

Technicky vzato chce Evropská unie docílit toho, aby se systém od Applu choval víc jako Android, který nedělá rozdíly mezi různými značkami příslušenství (sluchátka, hodinky) a integraci do systému v zásadě neomezuje.

„Zaměřujeme se na zajištění spravedlivých a otevřených digitálních trhů. Důležitou roli přitom hraje účinná interoperabilita, například s chytrými telefony a jejich operačními systémy,“ prohlásila v oficiálním vyjádření Komise místopředsedkyně Margrethe Vestagerová.

Apple se již dříve zavázal ke spolupráci s Evropskou unií ohledně bezpečí uživatelských dat, ale zároveň varuje, že otevření systému třetím stranám bez dohledu nad prací s uživatelskými daty může vést k jejich ztrátě, nebo dokonce k poškození systému zařízení. Americká společnost poukazuje na to, že vyjít vstříc požadavkům vývojářů ohledně plného propojení zařízení znamená vždy najít specifickou cestu, jak zároveň ochránit uživatelská data.