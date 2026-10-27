Problémy s ohebným iPhonem. Rozbité displeje vyměníme, slibuje Apple

Několik dní po startu prodeje nového iPhonu Duo se objevila hlášení od prvních majitelů, kterým praskl vnitřní ohebný displej. Respektive se na něm objevil pás bez zobrazení. Zbytek telefonu funguje a s ohledem na jeho konstrukci se dá používat plnohodnotně i v zavřeném stavu přes vnější displej. Ale to samozřejmě není řešení.
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Lidé se proto začali obracet na Apple, který se k problému naštěstí postavil čelem a nabídl, že problematické kusy zákazníkům vymění.
„Jsme si vědomi problému, který se týká vnitřního displeje malého počtu kusů iPhonu Duo. Pokud se uživatelé setkají s problémy s displejem svého iPhonu Duo, měli by kontaktovat AppleCare a požádat o výměnu,“ stojí ve vyjádření pro portál 9to5Mac.
Ačkoliv tedy Apple přiznává problém, zatím to nevypadá na situaci, která by vyžadovala přímo svolávání kusů. Počet problematických zařízení se ale může ještě zvyšovat, jelikož se závada může projevit už poměrně brzy po začátku používání telefonu. Zařízení navíc mezi zákazníky ještě není příliš, jelikož firma hlásí vyprodané sklady na několik měsíců dopředu. Společnost také nevysvětlila, co přesně poškození displeje způsobuje.
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Při rozborce telefonu je v kloubu přístroje na místě poškození pant, který by podle odborníků z iFixit (firma, která řeší kity na domácí opravy smartphonů) mohl být příčinou problému. Pokud sám o sobě, tak je to konstrukční vada a pro Apple by to mohlo znamenat vážný problém. Ale problém může způsobovat i nečistota, která se do tohoto místa dostala.
„Reakce prvních uživatelů na iPhone Duo je jinak mimořádně pozitivní a sledujeme celou řadu zajímavých věci, které vývojáři dělají, aby rychle přizpůsobili své aplikace jedinečnému formátu tohoto zařízení,“ dodává Apple ve vyjádření ke startu iPhonů Duo na trhu.