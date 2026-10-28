Kauza poškozených iPhonů: Apple v tom není sám, byl tu i výbušnější problém

Apple je průkopník kdečeho, ale ohebné telefony to rozhodně nejsou. První představil nyní. Konkurence přitom začala s jejich produkcí už v roce 2019 a komerčně byly běžně dostupné v roce 2020. Takže se není čemu divit, že soupeři prvního ohebného Applu jsou Samsungy s pořadovým číslem 8, Viva, Honory a Oppa se šestkou a tak dále.
Navíc Apple zatím vůbec nevstoupil do segmentu véček, jeho první ohebný iPhone Duo je skládačka typu knížka. Ano, ve specifickém formátu. Ale i v tomto směru ho předběhly Samsung či Huawei. Nicméně iPhone Duo vzbudil po celém světě velký poprask. Telefon je vyprodaný a čeká se na něj čtvrt roku. Konkurenci seženete na počkání a některé modely i se slevou. Jenže krátce po zahájení prodeje (v pátek 23. října) se začaly internetem šířit obrázky poškozených telefonů.
Postupem času do všech aktivních zařízení s připojením k internetu přišly softwarové aktualizace, které nejprve snižovaly maximální stav nabití baterie a později zcela znemožňovaly nabíjení. Tím se z mobilů, které si aktualizaci stáhly a nainstalovaly, stalo v podstatě drahé těžítko na papír.