V minulosti se zdál koncept smartphonu, který nebude mít žádný fyzický konektor, jako něco ze sci-fi filmu. Výrobci telefonů však stihli v posledních letech ukázat několik konceptů (zde například od značky Vivo), které s touto designovou myšlenkou pracují. Žádný z nich však nedošel až do fáze produktu připraveného k prodeji.

Na tuto formu smartphonu se nyní zaměřil i Apple a údajně ji chtěl využít u svého chystaného modelu iPhone 17 Air. Ten by tak nejenom proměnil koncept moderního smartphonu svým neobvykle tenkým tělem, ale navíc by přidal právě novinku v podobě fungování bez fyzického konektoru. Znamenalo by to, že by se telefon musel nabíjet pouze bezdrátovou metodou a stejně tak by probáhala i jakákoliv výměna dat.

Podle analytika Marka Gurmana z Bloombergu však Apple od této myšlenky ustoupil. Důvodem mají být regulace ze strany Evropské unie, které již donutily Apple k několika krokům, které by firma jinak sama od sebe nepodnikla. Jedním z nich je například vynucení přechodu na univerzální USB-C konektor nebo stažení z trhu modelů, které jej nemají.

Apple se zřejmě bál, že pokud by zvolil design zcela bez fyzických portů, mohla by s ním legislativa Evropské unie mít problém. A vyrábět dvě verze, jednu pro světové trhy bez portu a druhou specificky pro Evropu s USB-C by bylo nejspíše příliš nákladné.

Gurman dále uvádí, že Apple si rovněž rozmyslel i rozměry tohoto telefonu. Tenký Air měl mít původně velký 6,9palcový displej, ale nakonec se firma rozhodla pro kompaktnější rozměry s 6,6palcovým panelem. Důvod je však celkem logický, firma nechce opakovat situaci s iPhonem 6, který se v kapse ohýbal. Menší rozměry volí proto, aby tělo bylo k ohýbání méně náchylné.

Právě ten nejspíše nakonec ve výbavě nového iPhonu figurovat bude. Tělo telefonu bude sice extrémně tenké (údajně okolo 5,5 mm), ale USB-C konektor se na spodní stranu telefonu pořád celkem pohodlně vejde. I tak nicméně půjde o přelomový kousek, který bude nezaměnitelně moderní mezi iPhony, které už roky vypadají velice podobně.