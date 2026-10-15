V pátek 9. října krátce oslabily akcie Applu. Objevily se totiž informace, že Apple u svých dodavatelů snížil objednávky na nové iPhony 18 Pro a Pro Max o 10 až 20 procent. Primárně mělo jít o snížení dodávek komponentů na výrobu telefonů a těch zdrojů bylo víc, primárně Nikkei Asia, ale stejné informace vynesli i někteří analytici. Celkově však akcie Applu stále rostou a jsou prakticky na historickém maximu.
Znamená to tedy, že odbyt nových iPhonů nejde tak, jak si Apple představoval? Nemusí to nutně znamenat nějaký zásadní nezájem zákazníků, ale může to být jen třeba špatné plánování, kdy Apple očekával větší odbyt hned po představení. Letos totiž Apple na zářijové akci představil právě jen modely 18 Pro a 18 Pro Max. Základní iPhone 18 a zřejmě i druhou generaci modelu Air firma ukáže až na jaře. Nová strategie unikla na veřejnost už loni v květnu.
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Apple se tak mohl domnívat, že část zákazníků těchto modelů přejde na Pro a Pro Max. Jsou zde však i objektivní příčiny: telefony mezigeneračně zdražily, paměťová krize se nevyhnula ani Applu a mezigenerační množství inovací je tentokrát dost slabé. A někteří zákazníci mohou čekat na v září představený skládací iPhone Duo, který Apple začne prodávat až v druhé polovině října.
iPhone 18 Pro? Nemáme
Potud by to mohla být vcelku nezáživná zpráva, ale je paradoxní, že situace na trhu je dost odlišná od toho, že by zákazníci po nových iPhonech 18 neprahli. Především ze zahraničí přichází zprávy zákazníků, kteří čekají na svůj objednaný nový iPhone už od zahájení předprodeje. A i kdyby objednávku stornovali, tak se k novému telefonu jen tak nedostanou.
Už v druhé polovině září nebyly telefony běžně dostupné, prodejci i Apple tehdy nabízeli doručení až za 14 dnů. Ale to bylo ještě dobré, nyní prodejci u mnohých verzí ani termín dodání neuvádí, u některých zmiňují listopad. Přímo obchod Applu je konkrétnější, u verze Pro uvádí termín dodání mezi 22. až 30. říjnem. U modelů Pro Max pak ještě o týden později.
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Pokud se pro nový iPhone vydáte k velkým prodejcům, tak se štěstím koupíte černou verzi, ostatní aktuálně nejsou a žádaná nová Burgundy je zcela nedostatková. Nejhůře budete shánět levnější verze s pamětí 256 a 512 GB. Varianty s 1GB či 2GB pamětí koupit lze s dodáním prakticky ihned, ale to jsou telefony s cenou od 53 do 74 tisíc korun. Ale třeba 1GB verzi Burgundy budete také shánět obtížně.