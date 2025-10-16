Vlastnost, kterou Apple nezamýšlel. Jeden nový iPhone umí i měnit barvu

Ondřej Martinů
  7:02
Internet se baví případem nového iPhonu v zajímavé barevné variantě, který však majiteli začal používáním blednout. Z oranžového modelu se tak stal růžový.
Oranžový iPhone 17 Pro Max s vybledlou barvou těla

Oranžový iPhone 17 Pro Max s vybledlou barvou těla | foto: Reddit, u/DakAttack316

iPhone 17 Pro
Oranžový iPhone 17 Pro Max s vybledlou barvou těla
Oranžový iPhone 17 Pro Max s vybledlou barvou těla
Oranžový iPhone 17 Pro Max s vybledlou barvou těla
29 fotografií

Apple letošní modely iPhone 17 Pro a Pro Max nabízí ve třech barevných provedeních: tmavě modré, stříbrné a oranžové. Jenže na internetu se objevily fotky iPhonu 17 Pro Max, který má části těla pokryté kovem v růžové barvě. Jde totiž zřejmě o výrobní chybu, kdy oranžová barva používáním bledne a stává se z ní růžová.

Původně se spekulovalo, že si jen někdo z Applu utahuje a fotografie zveřejněné na internetu jsou digitálně upravené. Jenže dotyčný už na diskusním serveru Reddit zveřejnil další fotografie, které dokazují, že si z nikoho neutahuje a skutečně vlastní telefon, který má vadnou barevnou úpravu zad.

Oranžový iPhone 17 Pro Max s vybledlou barvou těla
iPhone 17 Pro

Vzhledem k tomu, že po vybalení z krabičky byl telefon ještě správně oranžový, lidé se domnívají, že nejspíše jde o z nějakého důvodu nekvalitní proces barvení telefonu, kvůli kterému pak UV záření nebo mastnota rukou škodí více, než by mělo. Na vině může být i nekvalitní hliník, ke kterému se Apple letos vrátil po loňském titanu.

Vypadá to však, že nejde o rozšířenou chybu a naopak spousta majitelů oranžových iPhonů 17 Pro a Pro Max uvádí, že jejich telefon žádné změny barvy nevykazuje. Může tak v podstatě jít jen o malý vzorek kusů, který se nepovedl a majitel již uvádí, že jej nejspíše půjde reklamovat. Od toho jej však překvapivě lidé odrazují.

„Ten se na internetu prodá za hodně peněz. Limitovaná edice,“ podotýká jeden z komentářů na Redditu. „Vítej zpátky, Product RED,“ píše další uživatel a odkazuje na to, že se Applu do nabídky vlastně vrátila červená varianta, kterou nyní nenabízí. V minulosti byla však pravidelnou součástí portfolia mobilů, jelikož část výdělků prodeje této červené edice šlo na podporu boje proti onemocnění AIDS.

Oranžový iPhone 17 Pro Max s vybledlou barvou těla
Oranžový iPhone 17 Pro Max s vybledlou barvou těla

Jiní lidé dokonce poznamenávají, že je škoda, že to jejich oranžový model nedělá. Růžovou by totiž chtěli ještě víc. A dokonce i nabízejí majiteli, že jej od něj rovnou koupí. Na rozdíl od jiných chyb, které mohou vyústit v reklamaci telefonu, tak má v podstatě majitel růžového iPhonu 17 Pro spíše štěstí. A je jen na něm, jak s takto unikátním iPhonem naloží.

