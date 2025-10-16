Apple letošní modely iPhone 17 Pro a Pro Max nabízí ve třech barevných provedeních: tmavě modré, stříbrné a oranžové. Jenže na internetu se objevily fotky iPhonu 17 Pro Max, který má části těla pokryté kovem v růžové barvě. Jde totiž zřejmě o výrobní chybu, kdy oranžová barva používáním bledne a stává se z ní růžová.
Původně se spekulovalo, že si jen někdo z Applu utahuje a fotografie zveřejněné na internetu jsou digitálně upravené. Jenže dotyčný už na diskusním serveru Reddit zveřejnil další fotografie, které dokazují, že si z nikoho neutahuje a skutečně vlastní telefon, který má vadnou barevnou úpravu zad.
Vzhledem k tomu, že po vybalení z krabičky byl telefon ještě správně oranžový, lidé se domnívají, že nejspíše jde o z nějakého důvodu nekvalitní proces barvení telefonu, kvůli kterému pak UV záření nebo mastnota rukou škodí více, než by mělo. Na vině může být i nekvalitní hliník, ke kterému se Apple letos vrátil po loňském titanu.
Vypadá to však, že nejde o rozšířenou chybu a naopak spousta majitelů oranžových iPhonů 17 Pro a Pro Max uvádí, že jejich telefon žádné změny barvy nevykazuje. Může tak v podstatě jít jen o malý vzorek kusů, který se nepovedl a majitel již uvádí, že jej nejspíše půjde reklamovat. Od toho jej však překvapivě lidé odrazují.
„Ten se na internetu prodá za hodně peněz. Limitovaná edice,“ podotýká jeden z komentářů na Redditu. „Vítej zpátky, Product RED,“ píše další uživatel a odkazuje na to, že se Applu do nabídky vlastně vrátila červená varianta, kterou nyní nenabízí. V minulosti byla však pravidelnou součástí portfolia mobilů, jelikož část výdělků prodeje této červené edice šlo na podporu boje proti onemocnění AIDS.
Jiní lidé dokonce poznamenávají, že je škoda, že to jejich oranžový model nedělá. Růžovou by totiž chtěli ještě víc. A dokonce i nabízejí majiteli, že jej od něj rovnou koupí. Na rozdíl od jiných chyb, které mohou vyústit v reklamaci telefonu, tak má v podstatě majitel růžového iPhonu 17 Pro spíše štěstí. A je jen na něm, jak s takto unikátním iPhonem naloží.
