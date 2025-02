Svět opět řeší přídomek v označení iPhonu. Zbytečně, naznačil Apple

S, R, C, SE… Výčet tajemných písmenných označení, která si Apple v průběhu generací svého iPhonu oblíbil. Některá použil opakovaně, od jiných po prvním užití naopak upustil. Vždy přitom čelil otázkám, co které použité písmenko v názvu daného modelu vlastně znamená.

Třeba písmeno S použil poprvé u třetí generace iPhonu, modelu 3GS. V tomto případě znamenalo speed, tedy rychlost. Šlo o rychlejšího nástupce druhé generace s označením 3G. Před lety to odtajnil vrcholný představitel Applu Phil Shiller v souvislosti s dotazy na význam písmen S a R u iPhonů XS a XR, která však podle něj neznamenala už vůbec nic. V minulosti písmeno S (resp. s) používal Apple k odlišení modelů přinášejících určitá vylepšení oproti předchozí generaci, tedy evolučních článků mezi jednotlivými revolučními modely (u nich písmenné přídomky nepoužíval).

A odpovědi v podobném duchu jako před lety od Schillera se nyní dočkali účastníci online tiskového briefingu u příležitostí představení iPhonu 16e po dotazu, co znamená ono písmenko e. Tato čerstvá novinka v nabídce Applu nahrazuje dosavadní modely s označením SE, což byla (neoficiálně – stejně jako v případě písmena C, údajné zkratky slova color, tedy barva) zkratka sousloví Special Edition, tedy speciální edice.

Zástupce Applu totiž na tento dotaz reagoval slovy, že písmenko e v názvu novinky neznamená vůbec nic. Nicméně zároveň dodal, že iPhone 16e je stvořen pro každého, tedy v angličtině for everyone.

Jak však podotýká John Gruber, z této informace nelze usuzovat, že písmenko přidružené k číselnému označení modelu je tajemnou zkratkou právě slova everyone. Má pro to rozumné vysvětlení: „Jsem si docela jistý, že Apple nechce, aby si každý kupoval model iPhone s nejnižší cenou.“

Nad označením 16e tak není nutné zdlouhavě dumat. Variant by se nabízelo více, jednou z možností by bylo i vysvětlení, že jde o zkratku slova economical, tedy úsporný. Ve srovnání s cenami „sourozenců“ v podobě modelů 16, 16 Plus, 16 Pro a 16 Pro Max totiž nový iPhone 16e začíná na částce o minimálně sedm tisíc nižší.

Napadá vás další možný význam písmenka e v názvu novinky Applu? Napište nám do diskuse.