Analytik věští informace, které fanoušky chystaných iPhonů nepotěší

Možnost, že Apple odsune premiéru iPhonů 15 na pozdější termín, předpovídá analytik společnosti Bank of America Wamsi Mohan. S odvoláním na informace z dodavatelských řetězců informoval, že by americká technologická společnost mohla své novinky pro nadcházející rok odhalit až s několikatýdenním zpožděním. Není to poprvé, co přesunutí premiéry do října předpovídá.

Podobnou předpověď učinil Mohan již dříve. Bylo to v roce 2020, kdy byl Apple skutečně nucen premiéru tehdejších iPhonů 12 odsunout. Změnu termínu tehdy avizoval samotný Apple, a to už koncem července. Zároveň upozornil investory, že pozdější zahájení prodeje nových iPhonů bude mít vliv na hospodářské výsledky firmy. Tehdejším důvodem k posunutí premiéry byla koronavirová opatření, která načas opakovaně vyřadila z provozu čínské továrny jeho partnerů. S přesností Mohanova odhadu to již nebylo tak valné, předpovídal totiž, že ono zpoždění bude dvakrát tak delší, než ve skutečnosti bylo.

Pokud skutečně Apple premiéru očekávaných iPhonů 15 odsune na pozdější termín, pak se to i nyní projeví v hospodářských výsledcích aktuálního čtvrtého fiskálního čtvrtletí, které končí v září. Do něj se totiž tradičně propisuje právě start prodeje nových iPhonů, pravděpodobně tak skončí hluboko pod původními odhady. Mohan odhaduje, že Apple vykáže tržby ve výši 87,1 miliardy dolarů (zhruba 1,87 bilionu korun), což je výrazně méně oproti průměrnému odhadu ve výši 91,6 miliard dolarů (téměř 1,97 bilionu korun). Naopak první čtvrtletí nového fiskálního roku (říjen až prosinec 2023) by mělo být výrazně silnější, s tím by však již také odhady hospodářského výsledku dopředu počítaly.

Podle portálu AppleInsider je však Mohanova předpověď překvapivá, údajně totiž neexistují žádné náznaky, že by se výroba jednotlivých komponent v dodavatelském řetězci jakkoli opozdila. Natož jakékoli jiné logické důvody, které by vysvětlovaly, proč by sám Apple měl zájem na oddálení obvyklého zářijového termínu premiéry nejnovějších iPhonů.