Nové iPhony jsou za dveřmi. Apple chystá jinou sestavu modelů

Ačkoliv jsou chystané novinky od Applu stále tajemstvím, jak už bývá zvykem, tak z neoficiálních informací se dá i tak načrtnout poměrně jasný obrázek toho, co se chystá. Oficiálně si však budeme muset ještě asi dva týdny počkat, vypadá to totiž, že Apple se chystá zveřejnit detaily ohledně nových smartphonů ve středu 7. září.

Letošní sestava novinek bude trochu jiná než loni a předloni. Zatímco u posledních dvou generací bylo zvykem, že máme na výběr ze standardní verze, mini, Pro a Pro Max, letos to má být jinak. Dražší modely Pro a Pro Max zůstanou, ovšem levnější dvojice už nebude „malý a menší“, nýbrž „malý a větší“. Sestava telefonů s úhlopříčkami displejů má tedy vypadat následovně:

iPhone 14 (standardní model), 6,1 palce

iPhone 14 Max / iPhone 14 Plus (zvětšený standardní model, nahrazuje mini), 6,7 palce

iPhone 14 Pro (lépe vybavený model), 6,1 palce

iPhone 14 Pro Max (lépe vybavený a zvětšený model), 6,7 palce

Apple tak v podstatě velikostně sjednotí svou levnější i dražší nabídku, nicméně u displejů bude stále poměrně hodně rozdílů. Proslýchá se totiž, že modely Pro a Pro Max se konečně zbaví nevzhledných výřezů a nahradí je dvojitý průstřel. V redakci jsme již zkoušeli tento design simulovat pomocí obrázku na současném modelu převráceném vzhůru nohama:

Modely iPhone 14 a iPhone 14 Max/Plus však bude stále čekat onen zastaralý výřez, průstřel si užijí pouze majitelé dražších iPhonů. Na druhou stranu by se majitelé levnějších modelů měli alespoň dočkat 120Hz ProMotion technologie, kterou známe ze stávajících iPhonů 13 Pro a 13 Pro Max. Rychlá obnovovací frekvence by se tak měla stát standardem u smartphonů od Applu.

Po stránce designu se až na záměnu modelu mini za Max/Plus však žádné další výraznější změny neodehrají. Nové iPhony budou stále vypadat stejně jako řada 12 a 13, dočkáme se tedy plochých boků, zad, sjednoceného rámečku okolo displeje. Otazník samozřejmě panuje nad barevnými variantami jednotlivých modelů a také tím, zda budou záda lesklá či matná.

Nezmění se ani další prvky výbavy. Stále tu bude lightning port, stereo reproduktory či onen typický přepínač tichého režimu. Odemykání telefonu bude i nadále řešit Face ID, u levnějších modelů schované ve výřezu, u dražších pak v průstřelu displeje.

Vedle displeje se budou Pro modely lišit také zadním fotoaparátem. A to ne pouze přítomností třetího senzoru s optickým zoomem, nýbrž i zcela novým 48Mpix hlavním snímačem. Už je to sice opravdu dlouho, co se tuto schopnost naučily androidy, ovšem Apple bude mít zřejmě letos premiéru s tzv. pixel binning technologií, tedy spojováním sousedních buněk snímače pro dosažení lepší citlivosti na světlo. V takovém případě bude stále pořizovat fotky v 12Mpix rozlišení.

Vedle schopnosti fotit v horším světle nebo pořizovat daleko detailnější fotografie by měly mít dražší modely možnost také natáčet videa až v rozlišení 8K. Dojít by mělo i na zlepšení širokoúhlého senzoru, to už se zřejmě bude týkat i dostupnějších iPhonů. Vylepšená by rovněž měla být čelní selfie kamerka u celé letošní série.

Ani tady ale rozdíly ve výbavě mezi levnějšími a dražšími modely nekončí. Nový čip Apple A16 Bionic by totiž měl zamířit pouze do modelů Pro a Pro Max a zbylé dva levnější iPhony si možná budou muset vystačit se stávajícím čipem Apple A15 Bionic. Hádáme, že to bude celkem kontroverzní krok, pokud se tedy tato spekulace skutečně naplní. Snad se použití loňského čipu alespoň pozitivně promítne na ceně.

Nakonec se také proslýchá, že by se letošní iPhony mohly zcela zbavit fyzické SIM karty a přejít pouze na zabudované eSIM. Je ovšem otázkou, zda to nebude pouze regionální záležitost například pro Spojené státy. V tomto ohledu zkrátka moc jasno zatím není.

Velkou neznámou jsou ceny, kde se dá zatím opravdu jen spekulovat. Dá se však očekávat, že by se neměly příliš lišit od stávající sestavy modelů, výjimkou může být ovšem iPhone 14 Max/Plus, kde zřejmě oproti modelu mini může být cena znatelně vyšší. Do prodeje by podle dosavadních informací měly nové iPhony zamířit v pátek 16. září.