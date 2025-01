Tyto iPhony už vám Apple neprodá. Kvůli nevyhovujícímu prvku výbavy

Apple nabídku iPhonů upravuje každoročně standardně v souvislosti s uvedením nového modelu na trh. Naposledy tak učinil v září loňského roku poté, co představil iPhone 16. V nabídce tehdy ponechal jak předchozí generaci s číselným označením 15 coby levnější alternativu k novinkám, tak i dva roky staré iPhony 14 a 14 Plus či „kompaktní“ model SE, konkrétně v provedení pro rok 2022.

Ovšem zatímco u „patnáctky“ již Apple použil nový typ konektoru, ačkoli nasazení USB-C se dlouhodobě bránil, tak modely z roku 2022 používaly ještě obvyklý konektor Lightning. Jenže takové telefony kvůli nařízení EU (více viz Nově prodávaná elektronika musí mít v EU jednotný nabíjecí port USB-C), které zavedlo jednotný nabíjecí konektor pro všechna nová elektronická přenosná zařízení prodávaná v Evropské unii vyjma notebooků (pro ně bude USB-C povinné až od dubna 2026), teď už společnost v Evropě prodávat nesmí. A tak iPhony 14/14 Plus i SE (2022) již nejsou na trzích v EU dostupné. Na stránkách společnosti ovšem i poté, co začalo nové evropské nařízení platit, tyto modely figurují.

Platí to i pro českou mutaci oficiálních webových stránek Applu. Po kliknutí na položku iPhone v produktové nabídce Apple kromě dvou nejnovějších generací iPhonů nabídne v přehledu modelů i iPhony 14 a SE. Nicméně po výběru iPhonu 14 je návštěvník odkázán jen na produktovou stránku se všeobecnými informacemi o iPhonu. Avšak při výběru položky iPhone SE se návštěvník i nadále dostane na stránku věnovanou tomuto konkrétnímu modelu, na níž nechybí ani možnost telefon „koupit“. Ovšem po kliknutí na příslušné tlačítko se zobrazí jen info, že hledanou stránku nelze najít.

Zájemci v Evropě tak kvůli novému nařízení EU přišli o možnost pořízení nejen do té doby nejlevnějšího a v porovnání s ostatními modely i kompaktnějšího iPhonu. Model SE (2022) s 4,7" displejem totiž Apple prodával za pouhých 13 990 korun. Za tuto částku byla k mání základní 64GB verze, ze nejvyšší 256GB specifikaci si pak společnost účtovala 19 190 Kč. Tedy stále méně než na kolika korunách začínal model 14. Ten v základním provedení se 128 GB vnitřní paměti vyšel na 20 990 Kč, za 256GB variantu si pak Apple účtoval 23 990 Kč. Tedy sumu, na níž startoval již větší model 14 Plus.

Evropané, respektive lidé žijící na území některého z členských států EU tak v současnosti, pokud se nechtějí rozhlížet po zařízení z druhé ruky, mohou vybírat už pouze mezi aktuálním iPhonem 16 a o rok starší generací, tedy iPhonem 15. V obou případech jde totiž o modely splňující evropské nařízení – shodně jsou opatřené USB-C nabíjecím portem. Pořízením staršího modelu tak případní zájemci ušetří oproti tomu aktuálnímu už jen čtyři tisíce korun. Ještě nedávno to mohlo být i více než jedenáct tisíc. Samozřejmě v případě, že šlo o nenáročného uživatele, jehož hlavním cílem bylo okusit ekosystém Applu. Takový cenový rozdíl byl totiž mezi základní verzí iPhonu 16 a iPhonem SE (2022) se shodnou 128GB pamětí.

Určitá možnost, jak se k novým iPhonům 14 a SE (2022) dostat, přesto existuje. Je však poněkud krkolomná. Nařízení o jednotném nabíjecím konektoru se totiž vztahuje výhradně na státy EU, v nečlenských evropských zemích tak Apple může oba modely nadále prodávat, přičemž ve většině případů tak činí přes lokální autorizované prodejce. Jenže v případě nabízející se nejbližší možnosti by zájemci o tyto starší modely opatřené lightningem neuspěli.

Ve Švýcarsku, které se nachází prakticky v centru Evropy a které není členem EU, totiž Apple ani jeden z těchto modelů iPhonu oficiálně nenabízí. Oba jsou dostupné online třeba na turecké mutaci webu Applu, společnost je logicky nabízí i na britském trhu. Velká Británie totiž před čtyřmi roky Evropskou unii opustila. I přesto však uvažuje po vzoru EU o zavedení jednotného USB-C konektoru. Stejně tak Turecko.