Přijde iPhone konečně o svůj neduh? Takto by novinka mohla vypadat

Když Apple před téměř pěti lety představil výroční iPhone X, tak prakticky hned tehdejší novinka vyvolala rozpolcené reakce. Důvodem byl výřez jejího displeje. Někteří příznivci značky v něm po vzoru do té doby ikonického kruhového Home tlačítka pod displejem viděli nový symbol iPhonů, jiní naopak tento designový prohřešek Applu odepsali už v prvním momentu. Po zahájení prodeje se navíc v aplikačním obchodě Applu vyrojily „antivýřezové“ aplikace – pozadí plochy přizpůsobovaly tím, že v horní části displeje vytvářely souvislý černý pruh (více viz Androidisté ho chtějí, iPhonistům vadí. Svět řeší výřez displeje).

Od roku 2017 tak mnozí příznivci iPhonů doufají v uvedení novinky, která bude výřez postrádat. Jenže Apple jako by se v tomto prvku zhlédl. Před dvěma roky přitom svitla malá naděje, že se k takovému kroku přeci jen odhodlá. Na jeho oficiálních stránkách se totiž tehdy objevil batoh od jednoho z jeho partnerů, který v ilustrační grafice zahrnoval i iPhone bez výřezu displeje. Jenže šlo buď o omyl způsobený přehnanou kreativitou grafiků, či o cílenou provokaci (více viz iPhone bez výřezu displeje se vkradl na stránky Applu. Byl to však jen omyl).

A kýžená designová změna nepřišla ani s loni představenou patnáctou generací, tedy iPhony 13. Na jednu stranu se tomu nelze divit, aktuální modely jsou totiž pouze evolucí „dvanáctek“. A tak se Apple dál drží nevzhledného prvku, byť androidí konkurence dávno chrlí modely s průstřelem displeje. Jedno se však Applu musí nechat: u současných modelů se aspoň rozhodl pro menší výřez. To může být i náznakem, že se chystá k radikálnější změně.

Na tu by mohlo dojít letos, v případě iPhonů 14 se totiž očekávají větší designové změny. Jenže důvod k radosti bude patrně jen poloviční. Podle nizozemského portálu LetsGoDigital se sice objevily informace z více zdrojů, podle nichž Apple u letošních novinek plánuje jít cestou průstřelů displeje, jenže by se to mělo týkat výhradně vrcholných Pro modelů. Tedy iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max. U dvojice základních „čtrnáctek“ by měl být tento roky proklínaný neduh i nadále zachován.

Avšak displeje vrcholných variant očekávaného iPhonu by měly disponovat hned dvěma průstřely. V kruhovém má být čelní kamera, v tom druhém, oválném pak senzory Face ID (ty by se u iPhonu 15 měly schovat pod displej). Možnou podobu Pro varianty iPhonu 14 si lze představit díky designovým renderům, které na základě již dostupných informací pro nizozemský portál vytvořil grafický designér Parvez Khan vystupující pod pseudonymem Technizo Concept.

Patrná je z nich kromě již zmíněných průstřelů displeje třeba i symetrická tloušťka rámečku okolo displeje, což dodává telefonu na eleganci. Samotný displej, co se jeho rozměrů týče, oproti současné generaci nezaznamená patrně žádný nárůst: Pro si má zachovat 6,1" a Pro Max 6,7" displej.

Hlubší propast mezi základní a Pro variantou

Obměnou by naopak měl projít hlavní fotoaparát, samotné čočky mají být větší než doposud. Spekuluje se i o použití hlavního snímače s rozlišením 48 Mpix, zbývající dva si pak mají zachovat stávající 12Mpix rozlišení. Videa by tak bylo pravděpodobně možné natáčet v 8K rozlišení. Hovoří se i o nasazení pixel-binningu, tedy slučování sousedních pixelů do jednoho, což umožní pořizovat 12Mpix snímky s více detaily a méně šumu. Tuto funkci ocení uživatel i při fotografování za zhoršených světelných podmínek. Výše uvedené se má ovšem týkat pouze Pro variant, u základní dvojice Apple pravděpodobně zachová dvojici 12Mpix snímačů.

V případě baterie patrně k žádnému výraznému zvýšení kapacity nedojde, otázka pak visí nad podporou rychlejšího nabíjení než u „třináctek“ (20 W). Spekuluje se o 30W rychlosti.

Samozřejmostí je nový, výkonnější čip s označením A16 Bionic. Nicméně podle známého analytika Ming-Chi Kua by i ten měl být výsadou pouze vrcholných Pro modelů, „obyčejné“ varianty by měly používat letošní čip (A15 Bionic). Vrcholné iPhony by tak měly být výkonnější než jejich základní sourozenci. Došlo by tím tedy k asi nejzásadnějšímu rozlišení dvojice základních a dvojice vrcholných iPhonů: přídomek Pro by tak značil extra výkonné modely (stejně jako Max značí extra velké provedení). Spekuluje se třeba také o 8GB operační paměti či 2TB uživatelském úložišti, obojí je však málo pravděpodobné.

Apple by u letošních iPhonů měl zároveň opustit dosavadní zvyklost v odstupňování jednotlivých modelů. Z nabídky by měl totiž zmizet model mini. Základ by tak představoval iPhone 14, k němuž by naopak po vzoru vrcholné Pro varianty měl nově přibýt derivát s přídomkem Max, tedy větší model. Základní varianty by měly být přitom osazené displeji stejných úhlopříček jako jejich příslušný Pro derivát. Nicméně třeba na návrat Touch ID v podobě čtečky otisků prstů integrované do displeje si budou muset příznivci značky ještě minimálně rok počkat.