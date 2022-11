iPhonů bude do Vánoc nedostatek. Lockdowny nutí Apple snížit produkci

Podle vyjádření pro server Bloomberg společnost Apple očekává, že výrobní produkci aktuálně nejlepších iPhonů 14 Pro a Pro Max negativně ovlivní lockdowny v Číně. Týká se to především problémů v provincii Čeng-čou, kde byly do karantény uvaleny celé oblasti, včetně velké fabriky společnosti Foxconn, která vyrábí právě iPhony.

Lockdown v oblasti sice továrnu zcela neochromil, ovšem pokračuje ve výrobě se sníženou kapacitou. „Očekáváme snížené dodávky modelů iPhone 14 Pro a Pro Max, než jsme původně čekali. Zákazníci si na své objednané smartphony budou muset počkat o něco déle,“ uvádí zástupci Applu pro Bloomberg.

Podle analytické společnosti Counterpoint fabrika v Čeng-čou vyrábí asi 80 procent modelů řady iPhone 14 a 85 procent modelů lepší Pro série. Foxconn již rovněž snížil předpokládané výsledky pro poslední čtvrtletí letošního roku. Problémy se týkají především nedostatku pracovníků továrny. Čínské úřady oficiálně vyhlásily lockdown kvůli zvýšeným případům covidu a lidé nesmějí vycházet ze svých domovů vyjma nezbytných situací.

Apple se již nějakou dobu snaží zbavit závislosti na Číně a část produkce přesouvá do Indie. I zde výrobu fakticky obstarává tchajwanský Foxconn. Jak je však z aktuální situace patrné, čínská produkce stále drtivě převyšuje všechny ostatní regiony.

iPhone 14 a 14 Pro je aktuálně u český prodejců vyprodaný a pokud máte o některý z těchto smartphonů zájem, je nutné se postavit do virtuální fronty. Zatím většina prodejců slibuje telefon doručit ještě do konce listopadu, ovšem zároveň mnoho z nich uvádí, že předpokládané termíny doručení jsou pouze orientační. Před Vánoci by poptávka každopádně měla narůstat, takže pokud si plánujete pořídit smartphone od Applu jako dárek, radíme moc nevyčkávat.