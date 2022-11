Vrcholné iPhony nejsou. Ale když si pospíšíte, Apple je dodá do Vánoc

U modelů 14 Pro a 14 Pro Max Apple na oficiálních stránkách aktuálně informuje o pětitýdenním termínu doručení. A to bez ohledu na paměťovou či barevnou variantu. Pokud tedy provedete objednávku hned, tak by měl Apple uvedené modely stihnout dodat ještě před Štědrým dnem. A to konkrétně 22. prosince.

Z toho lze usuzovat, že při uskutečnění objednávky ve středu se pak termín doručení prodlouží o další den, tedy na 23. prosince. To však bude již záviset i na množství objednávek napříč všemi trhy, které během úterý Apple přijme.

O moc přívětivější situace není ani v kamenných prodejnách. Většina prodejců totiž hlásí nulové zásoby a blíže neurčený termín dodání. Skladové zásoby blíže neurčených počtů mají u vybraných variant pouze Mall a Datart, velmi omezeně pak i Apple Premium Resseleři, společnosti iWant či iStyle, u kterých jsou vesměs k dostání jen poslední kusy iPhonů 14 Pro nejvyšší paměťové, tedy 1TB varianty. Nicméně někteří z prodejců u vrcholných iPhonů informují o dostupnosti už začátkem prosince.

Naopak základních iPhonů, tedy modelů 14 a 14 Plus je dostatek. V jakékoli paměťové variantě i barvě je Apple aktuálně doručí v řádu tří dnů, tedy v pátek 18. prosince. O uvedenou dvojici není však mezi uživateli nikterak velký zájem, Apple totiž poprvé v historii u základních iPhonů použil předchozí čipovou sadu. Aktuální totiž vyhradil dvojici Pro modelů, o které je tedy oprávněně vyšší zájem. Applem pravděpodobně neočekávaně vysoký zájem však není jediným důvodem, proč je iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max aktuálně nedostatek.

Podepsaly se na tom i koronavirové uzávěry v Číně, které dopadají i na montovny iPhonů včetně velké fabriky společnosti Foxconn, která telefony pro Apple montuje. Lockdown v provincii Čeng-čou, v níž se nachází i zmíněná továrna, ji sice zcela neochromil, ale kvůli opatřením musela být snížena její výrobní kapacita. Foxconn se potýká s nedostatkem pracovníků, lidé kvůli vládním nařízením v souvislosti s šířením covidu nesmějí vycházet ze svých domovů vyjma nezbytných situací. A to se vzhledem k tomu, že tato továrna Foxconnu pokrývá asi 85 % produkce aktuálních iPhonů řady Pro, značně podepsalo na jejich dostupnosti.

I v souvislosti s častými koronavirovými uzávěrami v Číně Foxconn před pár dny oznámil svůj plán na výrazné rozšíření produkce v Indii. Tamní továrny doposud pokrývaly vesměs potřeby indického trhu, což by se však podle agentury Reuters mělo v horizontu dvou let změnit. Společnost hodlá výrazně navýšit počet dělníků ve svých indických továrnách. A to z nynějších 17 tisíc na 70 tisíc. Ani tak ovšem Foxconn nedokáže plně nahradit produkci výše zmíněné čínské továrny, v níž zaměstnává 200 tisíc lidí. Jde nicméně o další náznak snahy Foxconnu přesunout výrobu z Číny.

Unboxing iPhonu 14 Pro Max: