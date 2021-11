Chcete iPhone 13? Počkáte si několik týdnů, je vyprodáno

Před lety byly iPhony také nedostupné. Ale jen v prvních týdnech po premiéře a dost často jen proto, že Apple zahájil prodej pouze na některých trzích, a ty vzali útokem překupníci ze zemí, kde prodej startoval se zpožděním.

To je však minulost, v posledních letech byly iPhony dostupné od premiéry v podstatě non stop s dodáním okamžitě nebo do druhého dne. Výjimečně mohla chybět konkrétní barva nebo paměťová varianta. Jenže čipová krize, která primárně postihla automobilky, se s podzimem výrazně přelila i do mobilního byznysu.

Přesvědčte se sami. Zkuste si koupit jakýkoliv iPhone 13 u velkých obchodníků. Alza nemá prakticky žádný model iPhone 13 bez ohledu na barvu a velikost paměti. Datart hlásí dostupnost některých modelů v jednotkách kusů na vybraných prodejnách, specializovaný iWant je vyprodaný, CZC má skladem jednotky kusů některých specifických, spíš okrajových variant.

Oficiální český obchod Applu má také vyprodáno, respektive zboží prodá, ale dodá v rozmezí 2. až 9. prosince, tedy za tři týdny. Podobné doby dodání hlásí obchody Applu i v dalších evropských zemích. Situace navíc u některých verzí řady 13 trvá už od října a Apple to avizoval, musel kvůli nedostatku součástek omezit výrobu.

Je velmi pravděpodobné, že i obchodníci dostanou další dodávky iPhonů 13 v rozmezí dvou až tří týdnů. Navíc nemusí být dostatečné, takže opět může být velmi rychle vyprodáno, respektive obchodníci uspokojí jen starší objednávky. Jedinou pozitivní zprávou je, že dříve nedostupné nové hodinky Watch 7 už v prodejnách najdete.

Apple v tom samozřejmě není sám, na trhu chybí víc modelů smartphonů, případně u některých se jen doprodávají zásoby a nové dodávky už letos nedorazí a možná nedorazí už vůbec. A týká se to aktuálních modelů, často uvedených na trh před půl rokem.

Třeba Samsung A22 (existují dvě verze LTE a 5G) je přístroj z léta, ale teď už ho nekupíte. Dostupnost prodejci uvádějí až v novém roce. A není to jediný Samsung řady A, který koupíte jen stěží nebo ho neseženete vůbec.