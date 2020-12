iPhony přijdou o dobíjecí konektor. Tentokrát to Apple vezme pozvolna

Apple by již příští rok měl uvést na trh iPhone bez tradičního dobíjecího konektoru. Oproti roku 2016, kdy naráz obě tehdejší novinky přišly o sluchátkový konektor, na to půjde pomalu. Zprvu by o Lightning měl přijít pouze jediný model patnácté generace.