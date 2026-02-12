Apple vydal novou aktualizaci pro iPhony verze iOS 26.3. Na rozdíl od jiných větších novinek pro mobilní systém Applu se tento navenek tváří, že jde o rutinní opravu různých softwarových chyb, ale jinak není nic moc nového. Pravdou ovšem je, že novinky by vás rozhodně zajímat měly.
Hlavní novou funkcí je totiž schopnost lépe přenášet data z iPhonu na Android, pokud se rozhodnete od Applu odejít. Novinku Applu podstrčila Evropská unie (stejně jako konkurenčnímu Googlu), která rozhodla, že uživatelé zařízení se systémy od Applu i Googlu nesmí být omezováni v možnosti přecházet z jednoho zařízení na druhé. Proto by nyní oba systémy měly tuto činnost usnadnit.
Pokud budete tedy přecházet z Applu na Android, nyní půjde snadněji přenést fotky, zprávy, poznámky, podporované aplikace, hesla, telefonní čísla a další data. Snadnější by mělo být i párování obou zařízení. Část těchto možností jste sice měli už před aktualizací, ale Apple obecně nechce, abyste takovou možnost vůbec zvažovali, proto bylo v jeho zájmu vám to neusnadňovat.
Jak už jsme zmínili, stejnou povinnost má nyní i Google s mobilními zařízeními se systémem Android.
Další novinku rovněž musel Apple implementovat kvůli EU a jde rovněž o snadnější párování iPhonu se zařízeními třetích stran. Týká se to například chytrých hodinek či bezdrátových sluchátek, které nyní mohou lépe využívat propojených služeb, podobně jako aktuálně hodinky Apple Watch či sluchátka AirPods.
Aktualizaci najdete na obvyklém místě, tedy v nastavení telefonu v záložce Obecné a zde v Aktualizace softwaru. Připravte se na to, že budete stahovat asi 4,6 GB dat a aktualizace telefonu tedy může nějakou chvíli trvat.