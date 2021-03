Apple se pomalu stahuje z Číny. iPhony 12 začal montovat i v Indii

„Jsme pyšní na to, že v Indii zahajujeme výrobu iPhonů 12 pro místní zákazníky,“ uvedla firma. Neupřesnila však, který podnik montáží telefonů v Indii pověřila. Podle zdrojů agentury Reuters jde o indickou divizi tchajwanského výrobce elektroniky Foxconn.

Apple zahájil výrobu telefonů iPhone v Indii v roce 2017, a to prostřednictvím tchajwanské firmy Wistron. Podle únorových informací agentury Reuters plánuje v Indii také montáž tabletů iPad.

Přesunutí části výroby Applu do Indie, ale také do Vietnamu, je nejen vyústěním obav z možné eskalace obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou. Čína totiž v reakci na americké embargo na dodávky amerických technologií pro čínský Huawei omezila dovoz vybraných amerických produktů.



Byť šlo většinou o zemědělské produkty, americké technologické firmy podnikající v Číně se začaly obávat, že by se obchodní válka v případě vyhrocení mohla dotknout i jich samotných. A tak začaly řešit přesunutí produkce mimo Čínu. Applu tehdy navíc hrozilo, že bude Pekingem zařazen na černou listinu, což by mu minimálně ztížilo prodej iPhonů na tamním trhu (více viz Apple se bojí. Zrychluje přesun výroby iPhonů do Indie a Vietnamu).

Kromě Applu svou výrobu do jihoasijských států přemístily v určitém rozsahu například i společnosti Google či Microsoft. Třeba Google loni v březnu informoval, že je připraven zahájit výrobu levného Pixelu 4a ve Vietnamu. Zároveň zmínil i plán vyrábět zde také top model Pixel 5.



Technologické firmy Čínu pozvolna opouští už delší dobu, jedním z důvodů jsou třeba i rostoucí mzdové náklady. Čínská pracovní síla není totiž již tak levná jako před lety, nevzrostly přitom pouze mzdy pracovníků na vyšších pozicích, ale i obyčejných dělníků. Jižněji položené asijské státy mohou být pro firmy navíc zajímavé i z hlediska jednodušší distribuce, do zbytku světa je to z nich blíže.

V zájmu výrobců konkrétně o Indii může hrát roli i dlouholetý čínsko-indický spor pod Himálajem, který se loni vyostřil. Peking si nárokuje velkou část indického státu Arunáčalpradéš, Nové Dillí zase pošilhává po regionu Aksai Čin, který považuje za součást Kašmíru. V souvislosti s ozbrojenými střety na hranici Indie již kvůli obavám ze špionáže zakázala stovky čínských aplikací (více viz Válka proti čínským aplikacím pokračuje, chtějí jich zakázat stovky). Případný indický zákaz dovozu zboží z Číny by totiž řadě technologických firem znemožnil prodávat na tamním trhu produkty zkompletované právě v Číně.



„Dvanáctka“ je úspěšná. Až na verzi mini

Novou řadu telefonů iPhone 12 uvedla společnost Apple na trh loni na podzim. Ve čtvrtém čtvrtletí se firma podle údajů výzkumné skupiny Gartner poprvé od roku 2016 vrátila do čela světového trhu s chytrými telefony.

List Nikkei Asia nicméně tento týden informoval, že Apple snížil plány pro výrobu modelu iPhone 12 mini v prvním pololetí, protože poptávka po tomto provedení zaostává za očekáváním. V celém letošním roce však firma podle listu stále plánuje vyrobit celkem 230 milionů iPhonů, a to navzdory globálnímu nedostatku součástek. Jejich produkce by se tak proti loňskému roku měla zvýšit skoro o 12 procent.