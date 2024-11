Náš mobil by byl nejlepší konkurent pro Apple a Google, prohlásil šéf Tesly

Elon Musk se netají tím, že by někdy rád vyrobil i vlastní smartphone. V minulosti se objevily i spekulace, že se v Tesle už pracuje na tajném projektu, jak udělat „Tesla Phone“ realitou, a zároveň lze často narazit na různé fanouškovské vize, jak by takový mobil mohl vypadat. Nejčastěji nese hranatý design podobný vozidlu Cybertruck, který Tesla vyrábí. Jenže to jsou všechno jen nápady a spekulace a Tesla se zřejmě do ničeho takového moc nežene.

Šéfa Tesly nedávno vyzpovídal v podcastu známý moderátor Joe Rogan, který poukázal na to, že Tesla již vyrábí vlastní software na základech Linuxu, který najdete právě ve vozidlech této značky. Tento systém by se tedy po řádné optimalizaci mohl nasadit i do případného telefonu. A Musk na to odpověděl, že firma je skutečně v tomto ohledu v asi nejlepší pozici, ze které by případně mohla s vlastním zařízením konkurovat Applu a Googlu.

V rozhovoru ovšem zároveň zaznělo, že žádné takové plány zatím Tesla nemá. Musk to vysvětlil, že Tesla Phone zatím není potřeba, ovšem pouze do té doby, dokud Apple a Google nezačnou vymýšlet „špatné věci“. Tím poukázal například na možné problémy se zabezpečením dat nebo dokonce cenzurou v podobě mazání obsahu či dokonce celých aplikací z obchodů.

Elon Musk se již dlouho profiluje jako přední bojovník za svobodu slova, což je jeden z důvodů, proč koupil a následně výrazně přepracoval myšlenku a image tehdejší sociální sítě Twitter. Pokud by začal skutečně vyrábět smartphony, bylo by to zřejmě ze stejného popudu, tedy nabídnout uživatelům smartphonů pomyslnou alternativu k zavedeným značkám a především mobilovým systémům, jelikož by ten svůj vedl podobným směrem, jako nyní sociální síť X.

Aktuální politická nálada ve Spojených státech je takovému nápadu celkem nakloněna, jelikož Musk ve velkém podporoval nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa a mluví se o tom, že by mohl vykonávat i zatím nespecifikovanou funkci budoucí v americké vládě. Musk by tedy mohl využít i svého vlivu a nalákat tak na možný produkt spoustu amerických zákazníků.

Nabízí se samozřejmě i možnost, že by stejně jako se sítí X Musk nakonec koupil už hotový produkt a přepracoval jej podle svých představ. Podobné spekulace již také v minulosti zazněly, když se mobily značky Nothing objevily v reklamě na vůz Cybertruck. Nic oficiálního však ohledně této spolupráce nezaznělo a je možné, že šlo jen o obyčejné vyjádření náklonnosti k atypickému designu, kterým se mobily značky Nothing vyznačují.