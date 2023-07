Apple nechal ožít piňatu. Terorizuje obyvatele chudinské čtvrti

Jaká by to byla v Mexiku dětská oslava, kdyby na ní chyběla piňata. Tedy pestrobarevným papírem a třásněmi zdobená keramická či papírová nádoba, která svým tvarem připomíná hvězdici a která je naplněna sladkostmi či hračkami. Děti do ni tlučou dlouhými tyčemi tak dlouho, dokud se jim ji nepodaří rozbít a dostat se tak k jejímu obsahu. Na tu svou čekají i malí protagonisté nového krátkometrážního snímku Applu s názvem Huracán Ramírez vs. La Piñata Enchilada.

Jeho děj je zasazen do Mexika. A to konkrétně do města Pachuca de Soto. Tedy přesněji do jeho chudinské čtvrti Palmitas, která se v roce 2015 pod rukama skupiny pouličních umělců Germen Crew proměnila k nepoznání. Právě tam se totiž nachází „piňaterie“, v níž její majitel Lupe právě dokončuje obří pestrobarevnou kouli. Je však vyrušen příjezdem kurýra.

Dokončením piňaty včetně přípravy lepidla tak pověří chlapce, který jej o čekající dodávce přiběhl informovat. Záměnou ingrediencí potřebných k výrobě lepidla ovšem nevědomky stvoří nestvůru, která následně terorizuje místní obyvatele. Svůj podíl na tom má i doručení piňaty na špatnou oslavu. Jak tento příběh s mírně hororovým nádechem dopadne, na to se podívejte ve videu.

Apple jako obvykle ve snímku záměrně vyhledává tmavá zákoutí, aby mohl názorně demonstrovat přednosti vrcholných iPhonů, co se natáčení videa týče. Není tak nouze ani o rychlé pohyby, přeostřování mezi blízkým a vzdálenějším objektem či záběry s protisvětlem. Touto cestou vyzdvihává funkce Action Mode, tedy stabilizaci digitálního videa, a Cinematic, tedy schopnost natáčet s malou hloubkou ostrosti a přeostřovat mezi objekty.