Apple bude muset v Evropě otevřít iPhony konkurenci

Evropská komise nařídila společnosti Apple, aby zpřístupnila svá zařízení třetím stranám. V praxi by z toho měly těžit firmy vyrábějící například chytré hodinky, sluchátka či další periferie. Ty by pak měly mít stejný přístup do systémů Applu jako jeho vlastní produkty.