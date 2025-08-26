Apple oznámil obvyklou zářijovou konferenci, kde se mimo jiné ukážou nové iPhony. Pozvánka nese slogan „awe dropping“ (úžasný) společně s datem 9. září. Online stream začne v 19:00 středoevropského času. Společně s online přenosem jako obvykle proběhne akce pro vybrané účastníky i v kalifornské centrále firmy.
Vzhledem k tomu, že o tomto datu konference se již spekuluje nějakou dobu, je zřejmě jasno i v následujících bodech programu Applu, které vychází z pravidelnosti těchto kroků. To znamená, že nejspíše už v pátek 12. září začne firma brát objednávky a o týden později 19. září začne prodej a první telefony se dostanou k zákazníkům.
Letošní portfolio iPhonů 17 se bude mírně lišit od toho posledního ze září loňského roku. Apple se podle všeho totiž rozhodl jeden model zrušit a nahradit ho jiným. Tím zrušeným je model Plus, tedy zvětšená verze základního iPhonu. V nabídce vydržel tři generace, když nahradil naopak zmenšenou verzi základního iPhonu. Nově ho nahradí model s pracovním označením Air, což je dlouho očekávaný a spekulovaný tenký přístroj.
Apple chystá nové iPhony 17. Bude mezi nimi i úplná novinka
K tomu si můžete přičíst obvyklý základní model iPhone 17 a dvojici top modelů Pro a Pro Max. Tentokrát dojde k změně designu, což bude nejvíce patrné na fotomodulech, které se natáhnou přes celou šíři telefonu. Změnit by se měla podle některých zdrojů i konstrukce, především top modely Pro a Pro Max se mají vrátit hliníkovému tělu.
Samozřejmostí bude nový čip a Apple by měl u všech modelů začínat na velikosti paměti 256 GB. S tím by měla vzrůst cena, spekuluje se, že na americkém trhu o přibližně 50 dolarů. To by v Česku znamenalo zdražení o necelých 1 300 korun. Jenže Apple často upravuje ceny podle kurzu místní měny k dolaru s ohledem na historii i budoucí vyhlídky.
