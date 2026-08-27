Apple vydal oficiální pozvánku na sledování premiéry nových iPhonů. Apple Event 2026 proběhne 9. září 2026 v sídle společnosti v kalifornském Cupertinu (start od 19:00 středoevropského času). To leží mezi San Jose a San Franciskem. Akce bude pravděpodobně opět předtočená a budete ji moci živě sledovat například na iDNES.cz.
Oproti minulým rokům jsou zde určité odlišnosti, ač datum 9. 9. platilo loni i předloni. Ale postupně to bylo pondělí, úterý a nyní to je středa. Tradičním dnem je úterý, předloni to bylo pondělí kvůli americké prezidentské předvolební debatě. Proč si Apple letos vybral středu, není zcela jasné. V pondělí sedmého je v USA svátek, ale možná se Apple jen zamiloval do data 9. 9.
V každém případě Apple představí minimálně iPhony a hodinky Watch. V prvním případě by to měly být tři modely: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a iPhone Ultra. U hodinek pak Watch 12 a čtvrtá generace modelu Ultra. Pokud vám chybí základní iPhone 18, tak ten by měl mít premiéru až příští rok na jaře spolu s druhou generací tenkého modelu Air a levného modelu 18e. Apple totiž premiéry od letoška rozdělí.
U prémiových modelů iPhone 18 Pro a Pro Max se zásadní změny neočekávají, příští rok na podzim by Apple měl ukázat výroční iPhone 20, takže letos by to mělo být o drobných inovacích. Prostě spíš lehká evoluce loňských modelů řady 17. To iPhone Ultra bude velká věc, stane se prvním skládacím iPhonem s ohebným displejem. Bude to telefon typu knížka, tedy s vertikálním kloubem. Ale v novém formátu 4:3 v rozevřeném stavu. Nedávno podobně tvarovaný telefon představil Samsung. A je to hit.
Pozvánka na letošní Apple Event je laděná do světle modré barvy, což by mohlo naznačovat hlavní letošní barvu telefonů. Loni to byla oranžová, letos by to mohla být právě světle modrá. Další novou barvou má být vínová, která doplní stříbrnou a nějaký odstín černé či tmavě šedivé barvy. Někdo pak v pozvánce vidí i odkaz na variabilní clonu, kterou by oba modely řady 18 měly mít.
Na závěr podstatná personální změna: od 1. září už Apple nepovede Tim Cook, ale nový šéf John Ternus. Ten by pak měl celou akcí provázet. Po patnácti letech šéfování Tima Cooka to bude jistě výrazná změna.
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