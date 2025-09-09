Jak je v současné době obvyklé, mnoho informací o novinkách uteče výrobcům dlouho před premiérou. Apple si tradičně informace hlídá nejlépe, ale i tak se mnoho informací dostalo na veřejnost dopředu. Ale samozřejmě platí, že potvrzené budou až 9. září po 19:00 středoevropského času, kdy začíná Apple Event.
Ten bude zřejmě opět předtočený, takže vybraní novináři v sídle společnosti v kalifornském Cupertinu uvidí to samé, co diváci u internetu po celém světě. Apple Event můžete sledovat i na iDNES.cz, navíc přineseme online, takže si ihned o novinkách uděláte velmi dobrý přehled.
Tyto vlastnosti nových iPhonů už nejsou tajemstvím
- Vzhled novinek se provalil poměrně brzo, na jaře už bylo jasno. A že se úniky tentokrát trefily, dokazují makety výrobců příslušenství z veletrhu IFA v Berlíně.
- Velkou změnou je konec modelu Plus a příchod úplně nového modelu, který se zřejmě bude jmenovat Air. Plus byl zvětšenou verzí základního modelu po tři generace, nahradil naopak zmenšenou verzi základního iPhonu s označením mini. Takže malý ani velký základní iPhone se dlouhodobě v nabídce neudržel a místo nich přichází supertenký přístroj. Jméno Air zatím stoprocentní není, tloušťka by měla být okolo šesti milimetrů.
- Změna modelů nebude definitivní, k dalším dojde v následujících letech. Pokud se tedy potvrdí únik roadmapy Apple pro roky 2026 a 2027. Příští rok přibude skládací iPhone a naopak základní model bude představován na jaře spolu s odlehčenou verzí.
- Nejméně jasno je okolo cen. Respektive, v případě těch českých se dá očekávat, že k velkým změnám nedojde. Alespoň současný kurz dolaru a koruny nahrává stagnaci cen, přestože ty americké se mohou mírně zvýšit. Třeba kvůli větší základní paměti. Otázkou je pouze cena nového modelu Air, která by mohla kopírovat ceny loňských verzí modelu Plus. Tedy od 27 000 korun.
- Jednou ze zákaznicky nejvděčnějších inovací mají být větší kapacity baterií pro většinu novinek. Jen tenký model „Air“ si bude muset vystačit s velmi dietním článkem, spekuluje se o kapacitě pouze 3 000 mAh. Ostatní modely mají mít kapacitu baterií mezigeneračně vyšší o 10 až přibližně 20 procent.
- Především v posledních dnech před premiérou se začala řešit možnost, že evropské specifikace iPhonů 17 přijdou o slot na fyzickou SIM a budou potřebovat eSIM. K nějakým změnám v tomto směru určitě dojde, ale je možné, že bez fyzické SIM nakonec skončí jen nový model Air. Dodejme, že v USA už iPhony fyzický slot na SIM nemají delší dobu.
V rámci online zpravodajství z letošního Apple Eventu budeme samozřejmě informovat i o dalších novinkách Applu. Očekávají se nové hodinky, sluchátka a zřejmě i inovace ve službách.