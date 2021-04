Apple neuhlídal vlastní asistentku. Prozradí vám termín příští akce

Pokud máte iPhone, zeptejte se asistentky Siri na příští představení produktů Applu (When is the next Apple Event). A Siri by měla odpovědět, že to bude v úterý 20. dubna v kalifornském sídle společnosti. Podle zpráv ze světa není stoprocentní, že Siri takto odpoví, ale nám informaci podala.

Siri odkazuje na další informace na webu Applu, ty tam však zatím nejsou. Nápad zeptat se asistentky na příští akci Applu dostali na webu MacRumors.

Apple je obvykle velmi pečlivý při hlídání svých novinek a termínů akcí. O termínech se obvykle jako první dozví redakce velkých amerických magazínů, které dostanou od Applu pozvánku. Letos však zjevně někdo dal informace dopředu asistentce Siri, možná v domnění, že se na to nikdo ptát nebude.

Pozvánky Apple posílá obvykle týden dopředu, takže je pravděpodobné, že tu aktuální pošle vybraným médiím ještě v úterý, nebo zítra.

Podle dostupných informací Apple nepředstaví žádný nový iPhone. V jarním termínu by se nabízel nový iPhone SE, ale ten aktuální se zřejmě dočká nástupce až příští rok, měl by mít nový hardware a podporu 5G.

Většina zdrojů se shoduje na premiéře nového iPadu Pro s úhlopříčkou displeje 12,9 palce, mini-LED panelem a novým procesorem A14X. To je evoluce čipu A14 známého z jiných loňských iPadů a také ze všech nových iPhonů 12. Z toho vychází i nový počítačový čip M1, který zřejmě bude mít s A14X mnoho společného.

Další novinkou by teoreticky mohl být i vyhledávací přívěsek AirTag, ale zde se mnohé zdroje domnívají, že toto příslušenství Apple nepředstaví.