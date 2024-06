Výroční ceny Applu již znají vítěze. Ve studentské soutěži uspěl i Čech

Studentská soutěž Swift Student Challenge probíhá každoročně právě při příležitosti WWDC, kdy se padesát nejlepších podívá přímo do Cupertina. Cílem této soutěže je umožnit studentům, aby dále zdokonalovali své aplikace a vývojářské znalosti.

V širším výběru, tedy mezi 350 vítězi, se umístil i český student. Dvacetiletý Kryštof Sláma pro iPad naprogramoval Handy aplikaci pomáhající lidem s třesem rukou. Kódovat se naučil sám předtím, než začal navštěvovat přednášky na České zemědělské univerzitě, kterou studuje.

„Když mi bylo asi 12 let, zajímalo mě, jak programování funguje, a velmi brzy mě to začalo opravdu bavit,“ řekl Sláma, kterého k vývoji Handy aplikace inspiroval příběh jeho přítele fotografa, který začal trpět třesem a lékařem mu bylo doporučeno, aby ruce pravidelně cvičil. Radu lékaře vyslyšel a jeho stav se po několika letech výrazně zlepšil.

Řekněte nám něco o svém Playgroundu / navržené aplikaci nebo o jiných aplikacích, které máte v App Store.

Zatím jsem žádnou aplikaci opravdu nepublikoval. Když mi bylo 16 nebo 17 let, vzal jsem desku Arduino Due, připájel na ni nějaká tlačítka a LED diody a sestavenou jsem použil jako přídavný ovladač pro Microsoft Flight Simulator. A samozřejmě jsem musel naprogramovat i software. Nikdy jsem to nezveřejnil, ale s kamarády jsme si s tím na večírcích užili spoustu legrace.

Nyní je tu Handy aplikace, která využívá vestavěný gyroskop iPadu k určení náklonu a sklonu zařízení, což se pak používá k vyhodnocení třesu rukou. V podstatě musíte udržet kuličku pohybující se po displeji v rámci terče uprostřed obrazovky. Aplikace vám pak řekne, zda se vám ruce třesou v takové míře, kdy byste se měli znepokojovat, a také vám nabídne cviky, které byste měli provádět, abyste třes zmírnili.

Jakým dalším projektům, vášním nebo mimoškolním aktivitám se věnujete?

Hraji ragby a také se hodně věnuji vodním sportům, jako je kiteboarding, wakeboarding a podobně.

Proč je pro vás konference WWDC důležitá a co doufáte, že se na ní letos naučíte?

Když jsem začal programovat ve Swiftu, velmi jsem ocenil, jak je to snadné. Pak jsem se znovu podíval na některé WWDC před lety a velmi se mi to líbilo. Těším se, jaké novinky budou představeny letos.

Jaké jsou vaše budoucí cíle?

Chci se v kódování neustále zdokonalovat a živit se jím.

Čtrnáct ocenění pro nezávislé vývojáře

Apple v rámci své vývojářské konference WWDC (Worldwide Developers Conference) každoročně oceňuje také nezávislé vývojáře v oblasti designu aplikací a her i za nejlepší a nejkreativnější využití svých produktů. Ze 42 finalistů v sedmi kategoriích letošního ročníku výročních cen Apple Design Awards vzešlo 14 vítězů, v každé kategorii vždy jedna aplikace a jedna hra.

V kategorii Potěšení a zábava zaujala Apple aplikace Bears Gratitude povzbuzující sebereflexi a v případě her pak balíček NYT Games udržující bystrou mysl prostřednictvím slovních a logických hádanek. Jako nejlepší inkluzivní aplikaci vybral Apple belgickou Oko, která prostřednictvím vibrací a zvuků upozorní chodce na barvy na semaforu, nej inkluzivní hrou je pak barevná adventura Crayola Adventures.

Nejinovativnější aplikací je Procreate Dreams umožňující intuitivní vytváření 2D animací, hrou pak dětská příběhová hra Lost in Play , která zaujme podmanivou hratelností podněcující dětský smysl pro objevování. Letošní nejlepší interaktivní aplikací je Crouton , s níž se uživatelé díky průvodci vařením krok za krokem mohou soustředit více na samotnou činnost než displej telefonu. V případě herního titulu v této kategorii zaujala hra Rytmos, která hráče vyzývá, aby hádanky řešili pomocí základních dotykových gest.

V kategorii Sociální dopad uspěla slovinská aplikace Gentler Streak Fitness Tracker, v případě her pak francouzská příběhová hra The Wreck, v níž hráči sledují příběh spisovatelky, která musí učinit rozhodnutí s trvalým dopadem na její rodinu. Kategorii Vizuál a grafika ovládly aplikace Rooms nabízející možnost vytvářet nápadité scény a interakci s výtvory tisíců dalších lidí a hra Lies of P díky nápaditému dobrodružství přetvářejícímu klasický příběh. Hráči v ní ovládají robotickou loutku, která musí přežít cestu zničeným městem plným nástrah, aby našla svého tvůrce.

Vítězové v kategorii Prostorové vnášejí podle Applu do svých prostorových zážitků mimořádnou řemeslnou zručnost. Mezi aplikacemi zvítězila djay pro – DJ App & AI Mixer přinášející uživatelům kvalitu zvuku ve vysokém rozlišení a nekonečnou kreativitu pro mixování hudby, mezi hrami pak Blackbox, v níž na hráče na každém kroku čekají poutavé hádanky.

Letošní ročník konference WWDC odstartuje v pondělí 10. června v 19 hodin středoevropského letního času. Apple by na něm kromě řady novinek mohl odhalit i novou generaci operačního systému iOS.