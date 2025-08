S informacemi ohledně uniklých informací od německých operátorů přišel portál iPhone-Ticker. Ačkoliv se už nějakou dobu tušilo, že premiéra novinek se odehraje druhý zářijový týden (jak tvrdil například známý analytik Mark Gurman), nyní už je toto datum o to jistější díky uniklým dokumentům německých operátorů, které zmiňují úterý 9. září.

Premiéry iPhonů jsou v posledních letech až na výjimky vždy pořádány právě v první polovině září, takže do sebe informace celkem hezky zapadají. Apple navíc vždy volí spíše dřívější dny v týdnu, úterý je nejčastějším dnem. Naopak ve čtvrtek či v pátek ještě nikdy nové smartphony Apple neodhaloval.

Má to i další důvod: pokud se novinky oficiálně představí v úterý, většinou ještě v pátek začínají předobjednávky. A i to je podle portálu iPhone-Ticker uvedeno v uniklých dokumentech: předobjednávky se spustí v pátek 12. září a do prodeje je výrobce pošle o týden později, tedy v pátek 19. září.

Ohledně nových iPhonů už máme nějakou dobu celkem jasno. Budou opět čtyři, model Plus ale vystřídá tenký Air. Pro varianty čeká designová proměna zadního modulu s fotoaparáty. A s cenami novinek mohou zamávat americké celní tarify. Na internet už unikly i makety novinek, jeden prototyp dokonce v krytu i fanoušek vyfotil na ulici v San Franciscu.