Apple odstřihl čínského dodavatele. Údajně podporuje nucenou práci Ujgurů

Apple vypověděl smlouvu s čínskou společností Ofilm Group, která dodávala moduly kamer do iPhonů. Čelí totiž podezření, že je zapojena do vládního programu přesidlování etnické menšiny Ujgurů muslimského vyznání ze západočínské provincii Sin-ťiang do jiných částí Číny za prací.