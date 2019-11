Apple možná získá celní úlevy na čínské součástky, naznačil Trump

Trump to řekl při středeční návštěvě továrny Applu v Texasu, kde firma produkuje počítače určené pro americký trh. Už dříve připomněl, že smartphony firmy Samsung cly dotčeny nejsou, což podle hlavy Spojených států není fér. Kabinet americké firmě už přiznal výjimky z cel na několik součástek potřebných do nového stolního počítače Mac Pro, který má brzy přijít na trh.

Apple se ovšem snaží o vyjmutí také z cel chystaných od prosince, protože ta by se mohla dotknout i komponentů nutných pro produkci jeho hodinek Apple Watch, počítačů iMac a některých dílů iPhonů.

Firma své přístroje vyrábí převážně v Číně. Má tam blíže k dodavatelům a také přístup k velkému množství kvalifikované pracovní síly, která byla a stále je ochotna pracovat za výrazně nižší mzdu než lidé na Západě. Nicméně právě kvůli americko-čínské obchodní válce se začal Apple z Číny stahovat (více viz Apple začíná utíkat z Číny. Do té doby ale bude muset své iPhony zdražit). Výrobu by měl přesunout do Indie, kde si už nechává vyrábět některé své levnější výběhové modely určené především pro tamní trh. Aktuálně tam ovšem vyrábí například i oblíbený loňský model XR (více viz Apple začal v Indii vyrábět nejprodávanější smartphone tohoto roku).

Trump firmu v minulosti vyzval, aby vyráběla v USA, pokud se chce vyhnout dopadům čínsko-americké obchodní války. Továrna v Austinu, provozovaná pro Apple společností Flex, produkuje počítače Mac Pro od roku 2013. Nyní se právě tam začíná montovat jeho nejnovější verze.

Prezident ovšem ve středu ráno na svém twitterovém účtu chybně uvedl, že továrnu právě otevřel a že továrna vrátí zpět do USA dobře placená pracovní místa. Apple v Austinu skutečně nyní začíná budovat nové prostory. Je to rozsáhlý kancelářský objekt, kde by od roku 2022 mělo pracovat nejméně 5 tisíc lidí – od inženýrů a designérů nových výrobků až po prodejce a účetní.