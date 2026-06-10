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Na pozici světové jedničky může jen vzpomínat. Největší rival ho brzy vystřídá

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jan Matura
Dlouhá léta byla mobilní světová jednička – tedy firma s největšími prodeji – jasná. Jihokorejský Samsung trh válcoval a dlouhodobě těžil z toho, že vedle prémiových produktů nabízel i levnější zboží. Jenže ta doba je už pryč a pozici největší světové značky přebírá jeho největší rival.

Samsung byl světovou jedničkou od roku 2011 do roku 2024. Tedy... Ono to je trochu složitější, protože záleží na datech – jejich původu a jejich interpretaci. Pokud však vezmeme v potaz velké globální renomované výzkumné agentury, platí výše uvedené. Respektive tvrzení, že v posledních dvou třech letech to mezi Samsungem a jeho největším rivalem bylo velmi těsné. Tady opravdu záleží na zdroji dat a interpretaci.

Celkově je však trh od letošního roku v hluboké krizi. Jestliže se po Covidu zotavoval a v roce 2024 zažíval meziroční čtyřprocentní růst, loni pak tříprocentní, letos má poklesnout o bezprecedentních 14 procent.

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