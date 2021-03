Funkce chránící soukromí je přínosná, uznal podle Applu francouzský úřad

Na amerického technologického giganta, který se prezentuje jako ochránce soukromí uživatelů, by rozhodnutí, které je podle agentury Reuters prvním tohoto druhu v Evropě, mohlo mít celosvětový dopad. Firma nicméně čelí kritice ze strany společnosti Facebook, vývojářů aplikací i začínajících firem, jejichž podnikatelské modely spoléhají na sledování reklamy.



Francouzský úřad přijal rozhodnutí po předběžném vyšetřování, které zahájil po stížnosti od čtyř reklamních lobbistických skupin - IAB France, UDECAM, MMAF a SRI. Ty tvrdily, že chování Applu představuje zneužití jeho dominantního postavení. Úřad uvedl, že plán Applu vyžadující souhlas uživatelů s jejich sledováním „se nezdá být nezákonný“. To je rána hlavně pro menší firmy, které doufaly v zablokování kvůli monopolnímu chování.

Úřad ovšem také uvedl, že plánuje hloubkové vyšetřování, aby zjistil, zda změny Applu je možné považovat za vlastní upřednostňování prostřednictvím stanovování přísnějších pravidel pro aplikace třetích stran. Toto vyšetřování by mohlo trvat až do příštího roku, upozorňuje list The Wall Street Journal.



Apple loni představil plány, které vyžadují, aby aplikace v jeho chytrých telefonech a tabletech získaly od uživatelů povolení, než začnou sbírat jejich reklamní identifikátory. To jsou jedinečné řetězce písmen a číslic, které firmy používají k identifikaci jednotlivců, aby jim mohly ukazovat cílenou reklamu a monitorovat, jak jsou reklamní kampaně úspěšné.



Ochránci soukromí a regulátoři obecně tento postup chválí a tvrdí, že spotřebitelé by měli mít větší kontrolu nad tím, jak jsou údaje o nich sbírány a využívány. Firmy zaměřené na internetovou reklamu však tvrdí, že tyto změny pro ně znamenají konkurenční znevýhodnění.



Například sdružení France Digitale reprezentující start-upy a investory působící v digitálním průmyslu začátkem března předložilo v souvislosti s funkcí App Tracking Transparency stížnost francouzskému úřadu pro ochranu osobních údajů. Apple podle něj po uživatelích nepožaduje souhlas k zobrazování cílené reklamy v jeho vlastních aplikacích. Personalizovaný reklamní systém Applu má být podle stěžovatelů povolen už ve výchozím nastavení operačního systému. Apple tato obvinění odmítl (více viz Apple prý nechrání osobní údaje. Obvinění je falešné, brání se).



Francouzská výzkumná společnost Mediametrie v této souvislosti uvedla, že dvě třetiny času, který loni Francouzi strávili na internetu, byly prostřednictvím jejich chytrých telefonů.