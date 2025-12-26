Samozřejmě sáhněte po takovém, s nímž již nepečujete o svůj chrup. Pozor ovšem na to, aby nebyl příliš tvrdý. A k čemu že jej budete potřebovat? To Apple názorně předvede v novém videonávodu ve stylu „jak na to“.
Pokud budete postupovat tak, jak společnost radí, tak se nemusíte obávat, že byste si své drahé chytré hodinky během jejich očisty jakkoli poškodili.
Pokud chcete náležitou péči věnovat i svému mobilnímu telefonu, pak se inspirujte radami v tomto článku:
I mobil je třeba čistit. Návod, jak na to
Že to není potřeba? Omyl, který vyvrátila řada dřívějších výzkumů. Vyplynulo z nich totiž, že mobil je semeništěm mikroorganismů jako bakterie, plísně nebo kvasinky. Potvrdila to i sedm let stará studie britské společnosti Initial Washroom Hygiene. Z jejího výsledku vyplývá, že mobilní telefony jsou sedmkrát špinavější než záchodové prkénko. Nejspolehlivější ochranou je samozřejmě UV lampa, ale k očistě mobilu postačí i obyčejná francovka.